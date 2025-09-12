Ousmane Sonko rend hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa profonde tristesse suite au rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss.

Dans un témoignage sur sa page Facebook, il a rappelé sa première rencontre avec le guide religieux en 2017. À l’époque, l’un des chambellans du marabout l’avait contacté pour lui transmettre l’invitation de venir à Touba, avec la demande d’apporter ses deux ouvrages.

« Je me rendis donc à Touba, où je séjournai quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké. Durant ces deux jours, nous eûmes de longues et riches conversations sur la religion et sur le pays, ses défis et ses espoirs. Je découvris un homme d’une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle », a confié Ousmane Sonko.

Ce séjour, a-t-il ajouté, marqua le début d’une relation empreinte d’affection, de respect et d’admiration sincère.

En ce moment de deuil, le chef du gouvernement a présenté ses condoléances « au Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais ». Il a prié pour que « la Miséricorde et le pardon d’Allah accompagnent le saint homme dans l’au-delà ».