Affaire Farba Ngom : Le juge ignore la contre-expertise médicale

Les avocats de Farba Ngom ont introduit une requête en mainlevée de son mandat de dépôt, ou à défaut son placement en résidence surveillée, immédiatement après avoir reçu le rapport de contre-expertise médicale le 25 août dernier. Depuis cette démarche, c’est le silence radio.

Le président du Collège des juges d’instruction du Pôle judiciaire financier ne s’était toujours pas prononcé jusqu’à hier (jeudi 11 septembre).

Selon des sources du journal Les Echos dans son édition de ce vendredi, le délai imparti pour rendre son ordonnance arrive à échéance ce vendredi. Ce calendrier est fixé par la procédure : le parquet a disposé de dix jours pour donner son avis, suivi d’un délai de cinq jours pour le magistrat instructeur.

Le député-maire des Agnam devait donc normalement être fixé sur son sort aujourd’hui (vendredi). Retrouvera-t-il la liberté ou devra-t-il prolonger son séjour carcéral ?

La question reste entière. Il est pour le moins étonnant que le juge d’instruction ait attendu l’expiration ultime des délais pour statuer, souligne la même source, laissant planer le doute sur l’issue de cette décision très attendue.