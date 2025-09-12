Un médecin accusé d’agression sexuelle…les féministes dénoncent un problème systémique

Un scandale secoue le Dakar-Plateau. Le docteur Mohamed Thermos, responsable d’un cabinet médical privé situé rue Parchappe, a été placé sous mandat de dépôt après avoir été accusé d’attouchements sur une patiente âgée de 16 ans. La plainte a été déposée par le père de l’adolescente. Le praticien attend désormais son jugement devant la justice.

Si l’affaire suscite une vive émotion, elle a également déclenché une réaction ferme du Collectif des féministes du Sénégal. Dans une déclaration publique, le groupe dénonce un phénomène beaucoup plus large : « Trop de patientes et d’internes subissent en silence des violences sexuelles dans le milieu médical. Aujourd’hui, nous brisons l’omerta », a affirmé le collectif cité par Seneweb.

Les militantes estiment que ce dossier met en lumière une réalité inquiétante : la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face à des praticiens investis d’une autorité médicale, dans des lieux censés être des espaces de soin et de protection.

Pour elles, l’enjeu dépasse le cas individuel du Dr Thermos. Elles appellent la justice à rendre une décision exemplaire afin de rompre le silence et d’envoyer un signal fort dans le secteur médical et hospitalier.