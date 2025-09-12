Visa pour deux agents de la Senelec : Guy dénonce des pratiques de l’ambassade de France

Après avoir dénoncé, jeudi, le refus de visa opposé à deux agents de la Senelec en partance pour la France dans le cadre de leurs fonctions, le député Guy Marius Sagna a annoncé ce vendredi que la situation avait été débloquée.

« L’ambassade de France à Dakar a finalement délivré les visas aux deux agents ce matin. Une bataille a donc été gagnée », a-t-il déclaré. Selon lui, ce revirement interroge, d’autant qu’aucun élément nouveau n’a été ajouté aux dossiers. « Le seul élément nouveau : kuy bere daan », a-t-il ironisé.

Mais pour le parlementaire, cette affaire illustre un problème plus profond. Il pointe du doigt les conditions jugées humiliantes et dégradantes dans lesquelles de nombreux Sénégalais voient leurs demandes de visa examinées, non seulement par l’ambassade de France, mais également par d’autres représentations diplomatiques.

« Il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités afin que les filles et fils du Sénégal ne voient pas leurs droits piétinés par des ambassades », insiste-t-il.

Reconnaissant que chaque pays est souverain dans la définition de sa politique de visas, Guy Marius Sagna dénonce néanmoins ce qu’il appelle la « politique de maa tey », marquée selon lui par la vente illégale de rendez-vous et l’humiliation systématique des Africains.