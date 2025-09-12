Casamance : Des ex-combattants dénoncent le non-respect des accords de paix

La paix retrouvée en Casamance reste fragile. Jeudi, à Ziguinchor, le Médiateur de la République, Demba Kandji, a rencontré les populations locales dans un climat marqué par de fortes frustrations. Routes dégradées, litiges fonciers et surtout promesses non tenues : les anciens combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont interpellé l’État sur ses engagements.

Parmi eux, Fatome Coly, ex-chef de la base rebelle de Diakaye, n’a pas mâché ses mots face au médiateur : « Les accords de paix signés le 13 mai 2023 à Mongone n’ont pas été respectés. Il n’y a eu aucun suivi et l’État du Sénégal n’a pas tenu ses engagements », a-t-il déclaré.

Ces accords, conclus entre l’État, les factions de Diakaye et l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC (IRAPA), devaient marquer une étape décisive vers la réconciliation. Mais deux ans plus tard, les signataires disent se sentir trahis.

« Nous sommes 255 ex-combattants qui avons déposé les armes. Jusqu’à présent, nous attendons les financements promis pour cultiver nos terres. Nous sommes tous déçus », a poursuivi Coly, appelant le président de la République et son Premier ministre, Ousmane Sonko, à poser un geste fort.

Cette attente prolongée, selon les anciens rebelles, menace de fragiliser la confiance bâtie au prix de décennies de conflits.

Face à ces doléances, Demba Kandji a tenté de rassurer : « Ma venue à Ziguinchor est motivée par mon devoir de reddition. J’ai pour mission de transmettre les réclamations des citoyens à l’administration et aux organismes chargés du service public », a-t-il rappelé.

Il a indiqué avoir remis son rapport annuel au chef de l’État en mars dernier, précisant que son institution traite environ 400 dossiers par an, avec un taux de satisfaction situé entre 50 et 60 %. Le contentieux foncier, principal foyer de tensions en Casamance, figure parmi les plaintes les plus fréquentes.