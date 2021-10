Sonko manipule Khalifa Sall et…divise Taxawu

Ousmane Sonko, le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est le politicien le plus gourmand qui veut tout pour lui et rien pour les autres. Le pouvoir est son objectif et il est prêt à tout pour y arriver….marcher sur des cadavres, éliminer des adversaires, piétiner ses alliés et semer le chaos et la désolation sur son passage. Et aujourd’hui, il s’apprête à avaler son allié le plus sûr, Khalifa sall et sa machine électorale Taxawu Dakar.

Khalifa Sall est un homme politique diminué depuis sa sortie de prison et avec sa condamnation, ses chances de se présenter à une élection sont minces. Et c’est pour cela qu’il a besoin d’un allié sûr qui va tracter son parti lors de ses élections locales. Dans Tawaxu Sénégal qui n’est qu’un rassemblement de divers responsables issus de plusieurs formations politiques, l’hégémonie d’un leader semble difficile. Et Khalifa Sall a besoin de rassurer ses militants avec un bloc politique solide. D’où son alliance avec Ousmane Sonko…

Mais Ousmane Sonko, l’ogre politique, a besoin de Khalifa Sall pour profiter de la force des responsables de Taxawu pour faire main basse sur plusieurs localités. Pour un quotidien de la place « il est reproché à Ousmane sonko d’avoir des prétentions démesurées sur les 19 communes d’arrondissement de Dakar ». Et ce quotidien d’ajouter que « Pastef lorgne les 11 mairies sur les 19 communes d’arrondissement de Dakar sauf celle de Gorée laissant les 8 communes à Taxawu Sénégal. »…

Comment Sonko peut-il prétendre avoir plus de légitimité à Dakar que Khalifa Sall et Taxawu Dakar ? Ousmane Sonko se donne tellement d’importance qu’il pense être plus fort que toutes les formations politiques. Aux dernières élections, le Pastef est arrivé en seconde position derrière Taxawu Dakar…et pire, Le Pastef ne dirige aucune commune de Dakar…Alors sur quoi se base Ousmane Sonko pour prétendre « damer le pion » à Khalifa Sall ?

Cette stratégie du leader du Pastef est celle de l’aigle qui étouffe sa proie avant de la dévorer. Ousmane Sonko étend ses ailes sur tous les territoires de Taxawu pour s’en accaparer. Et Khalifa Sall n’a pas le choix puisqu’il ne maîtrise même pas ses militants. Et si ces derniers voient un intérêt de gagner avec le Pastef de Ousmane Sonko, ils n’hésiteront pas à s’envelopper du manteau de Pastef pour être réélu…Et ce sera Khalifa Sall le grand perdant.

Khalifa Sall risque de se retrouver au lendemain des locales avec un Taxawu Sénégal vide car tous ses responsables auront transhumé vers le Pastef, s’ils sentent le vent tourner. Un maire AFP ou PS devenu Taxawu n’hésiterait pas à devenir un maire Pastef s’il sait que la machine de Sonko peut le faire réélire. Et c’est ce qui justifie la boulimie de Sonko sur 11 communes de Dakar. C’est parce qu’il se dit plus fort que Khalifa Sall qu’il veut imposer ses hommes dans cette alliance…

Khalifa Sall n’a certes pas le choix mais il ne peut pas se laisser manipuler par un novice en politique qui n’a que 7 ans d’existence alors que lui cumule plus de 35 ans d’expérience politique. Khalifa Sall a commis une erreur politique. Il n’a pas consulté ses bases politiques avant de se lancer dans cette aventure du Yewwi Askan Wi. La preuve, la démission de Bamba Fall de la Médina, la chevauchée solitaire de Barthélémy Dias de Mermoz Sacré-Cœur et le silence de Babacar Mbengue de Hann-Bel Air. Aujourd’hui, Khalifa Sall est un politicien perdu qui ne sait plus où il va…

La Rédaction de xibaaru