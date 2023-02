Sonko plus puissant que Macky…il gagne la bataille de la rue

A un an de la présidentielle, les probables candidats sont en train de faire une démonstration de force dans les rues du Sénégal. Le président Macky Sall sillonne le pays à travers ses conseils des ministres décentralisés. Ousmane Sonko profite de ses visites pour draîner des foules immenses. Malick Gakou et consort ne sont pas en reste. Ils ont déjà concocté un plan de communication qui leur permettra d’être audibles. Mais l’attraction dans cette rivalité, c’est le chef de l’Etat et le chef de l’opposition. Poursuivi par dame justice, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) étale toute sa puissance devant Macky Sall…

La rivalité entre Macky Sall et Ousmane Sonko n’est plus un secret de polichinelle. Tous les sénégalais savent que ces deux leaders se détestent. Chose assez normale : ils convoitent tous la même chose. Le patriote en chef veut prendre la place de Macky en 2024. L’actuel locataire du Palais ne veut pas laisser son trône. Alors il nettoie tous les obstacles sur son passage. Mais Sonko résiste à toutes les salves lancées par le pouvoir. Toutes les tentatives de le neutraliser sont tombées à l’eau. Sonko est sans doute l’une des personnalités politiques les plus actives actuellement.

Pour preuve, le pouvoir traque toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Mais personne n’ose s’attaquer directement au maire de Ziguinchor. Des membres de Pastef ont été arrêtés et déférés à Diourbel pour participation à une manifestation non autorisée. Au même moment, Ousmane Sonko fait plus. Le leader de Pastef a entrepris des visites. Lors de ces déplacements, il draine des foules immenses devant les yeux impuissants des forces de l’ordre. Mais aussi des membres de Benno Bokk Yakaar. Il est même allé jusqu’à défier Amadou Bâ dans son fief.

Le gouvernement, dans sa logique d’écarter un candidat pour 2024, devrait avoir suffisamment de quoi stopper Sonko. Si des personnes sont arrêtées pour avoir distribué des flyers, la logique voudrait aussi que Sonko réponde des foules immenses qu’il draine depuis quelques jours sans aucune autorisation. Mais le pouvoir est tellement terrorisé par mars 2021 qu’il n’ose pas s’attaquer frontalement à Ousmane Sonko. Macky Sall est bien conscient que Sonko est devenu beaucoup trop fort pour être vaincu facilement d’où la traque des personnes qui l’entourent.

Cette affection populaire immense dont jouit actuellement Sonko est la chose qui fait le plus peur au pouvoir. Sonko a beau avoir des défauts, il demeure dans le cœur des jeunes. Une chose que Macky n’a pas pu avoir en douze ans de règne. Au moment où ces lieutenants sortaient les gros moyens pour lui réserver un accueil chaleureux à Thiès, le maire de Ziguinchor se pavane à Dakar bien entouré de ses inconditionnels.

Ces jeunes sont la seule chose qui reste à Sonko dépouillé par Adji Sarr de toute l’estime qu’il avait auprès de la majeure partie des sénégalais. Si Sonko ose défier Macky dans la rue, c’est qu’il est conscient que des jeunes seront toujours là pour donner leur vie.

La jeunesse fait la force de Sonko. Les évènements de mars 2021 ont clairement démontré ce dont ces jeunes étaient capables. Alors, Macky est obligé de changer de stratégie pour ne pas répondre au mortal combat de Sonko. N’ayant plus le choix devant l’inéluctable marche de Sonko vers le Palais présidentiel, il lance une nouvelle stratégie : sortir tous les cafards judiciaires de Sonko. Avec le nouveau code électoral, il suffit d’une petite condamnation pour éliminer « proprement » un adversaire gênant. Ainsi, le chef de l’Etat pourra foncer vers son troisième mandat.

Sonko fragilise le gouvernement. Il fait tout ce qu’il veut en toute impunité. Ce qui place Macky Sall dans un dilemme. En tant que garant de la sécurité, il est obligé de faire régner l’ordre et la loi. Mais il a les mains liées. Écarter juridiquement Sonko de la présidentielle, ne sera pas sans conséquence. Répondre à la provocation sera catastrophique avec son lot de morts. Et imposer le troisième mandat, dans un contexte aussi tendu, c’est précipité sa chute. Conscient de cette impunité, le maire de Ziguinchor est dans la provocation. Il cherche la petite bête pour lancer sa « révolution ». Avec Macky, il sera bien servi !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru