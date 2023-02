Comptes bancaires de Sonko à l’étranger…des enquêteurs au Qatar et en Malaisie

Ousmane Sonko devra surveiller ses arrières et ses contours avant d’accuser les autres de s’enrichir illicitement. Toutes les infos sur sa richesse présumée font peur. La presse sénégalaise fait état d’un compte bancaire en Malaisie. Et des sources renseignent sur un autre compte bancaire logé au Qatar. Le premier compte cité serait crédité de plus de 6 milliards FCFA. Et le second aurait un avoir plus important et aurait été créé depuis 2017. Ces informations collectées par les institutions de lutte contre l’enrichissement sont l’objet de vérifications minutieuses. Et la vérité éclatera bientôt sur les « comptes » cachés de Sonko.

Les tuiles continuent à s’abattre sur la tête d’Ousmane Sonko. La tête de file de Pastef n’avait jamais pensé tomber sur de tels scénarios à un an de l’élection présidentielle. Ousmane Sonko a cette ambition démesurée d’être le prochain Président de la République du Sénégal, aveuglé qu’il est par les foules qui le suivent lors de ses déplacements à l’intérieur du Sénégal ou dans la banlieue de Dakar. Dans sa tête, tout marchait sur des roulettes pour qu’il soit le futur Président de la République du Sénégal, mais le voilà rattrapé par de nombreuses affaires qui ternissent son image de marque.

Il y a d’abord cette affaire de mœurs dans le dossier judiciaire qui l’oppose à la jeune fille Adji Sarr, une masseuse qui travaillait dans le salon Sweet Beauty. La jeune fille accuse Ousmane Sonko d’avoir abusé d’elle. Elle soutient qu’elle a été à maintes reprises violée par Ousmane Sonko. Ce dernier, sans parvenir à vraiment convaincre tous les observateurs avertis, avait crié à un complot d’Etat, et soutenu qu’il attendait fermement le procès qui allait être intenté contre lui, pour démontrer que c’était un complot monté contre lui…

Entretemps, Ousmane Sonko se ravise, surtout que l’affaire a été enrôlée devant la Chambre criminelle. Ousmane Sonko ne veut plus de la tenue de ce procès, et lance un appel à la résistance à ses partisans. Ousmane Sonko est rattrapé par d’autres affaires judiciaires, cette fois de diffamation, avec des circonstances aggravées. Le ministre Mame Mbaye Niang a déposé une plainte contre lui, après qu’il a été accusé d’avoir détourné des milliards du Programme de développement agricole et communautaire (PRODAC).

Mame Mbaye Niang soutient que tout ce que dit Ousmane Sonko est faux, alors que ce dernier avait promis apporter toutes les preuves de ses accusations, le jour du procès. Depuis que la date de ce procès a été fixée, on assiste à nouveau à un jeu de yo-yo de la part d’Ousmane Sonko. Là aussi, il entretient le flou s’il va répondre à la convocation du tribunal ou non, et appelle ses militants à la mobilisation. Comme pour ne pas arranger le tout, en plus d’autres chefs d’accusation visés contre le maire de Ziguinchor, un agent des Services des renseignements généraux l’accuse de diffamation et a déposé une plainte contre lui.

Pour compléter le tout, Ousmane Sonko voit son nom être associé à de nombreux scandales financiers. Ousmane Sonko qui aimait accuser à bout de champ tous ses ennemis du pouvoir de s’être enrichis illicitement, se voit jouer le rôle de « l’arroseur arrosé ». Pan sur lui ! Voilà que l’on apprend qu’une ONG française très à cheval dans la lutte contre les avoirs financiers aux origines douteuses vient de diligenter une enquête sur les comptes bancaires supposés appartenir à Ousmane Sonko. C’est ainsi que des limiers financiers autonomes ont même été requis pour cette affaire.

Aussi, les comptes bancaires qui font l’objet de fouilles sont la Maybank Islamic de Kuala Lumpur (Malaisie) et la Commercial Bank of Qatar basé à Doha. Ousmane Sonko a été accusé par plusieurs médias d’être milliardaire. Il est aussi accusé par Abdoulaye Mamadou Guissé d’avoir détourné les 300 millions récoltés dans un appel aux dons.

L’étau se resserre autour d’Ousmane Sonko, surtout s’il doit justifier les moyens dont il disposait lors de la campagne à l’élection présidentielle de 2019, alors qu’il était radié de la fonction publique. Lui qui avait été déclaré lors de l’éclatement de l’affaire Sweet Beauty qu’il était obligé de recourir à ce salon car n’ayant pas les moyens de recourir aux services d’un cabinet spécialisés pour ses problèmes de santé au dos.

