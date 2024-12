Sonko retourne dans le passé…le gouvernement déconnectée de la réalité

Ousmane Sonko est sur la voie de la rupture. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a mis en marche son PROJET. C’est ainsi que son gouvernement a entamé une programme de modernisation dans de nombreux secteurs. Mais le premier ministre a pris le chemin du passé. Une des mesures qu’il a annoncé à l’Assemblée nationale ramène le Sénégal à des années en arrière. Un projet qui risque de ne pas avoir un grand impact sur le marché du pays.

Pour mobiliser plus de recettes, le gouvernement du Sénégal va procéder à la réinstauration du dispositif de contrôle et de taxations des appels entrants supprimé en 2012. Cette taxation sur les appels entrants devrait permettre à l’État d’engranger des recettes parafiscales de l’ordre de 50 milliards de FCfa par année. « Ce cadeau fiscal bien généreux ne se fondait sur aucun argument techniquement documenté et économiquement justifié, si ce n’est le respect d’engagements de campagne auprès du patronat étranger du secteur des télécommunications », a déploré Ousmane Sonko au cours de la Déclaration de politique générale, vendredi.

Si Ousmane Sonko pense que cette suppression est une bonne solution, il se trompe selon les spécialistes du secteur. Ancien Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall est d’avis que c’est une très mauvaise idée. Et le maire de Mbao n’a pas hésité à le dire au premier ministre lorsqu’il était à l’Assemblée nationale pour sa Déclaration de Politique de Générale (DPG). Et il a argumenté devant le patriote en chef.

«Cette mesure est impertinente et n’est pas appropriée», a déclaré Abdou Karim Sall. Le député de la quinzième législature d’argumenter : «Cela sera répercuté par les opérateurs nationaux auprès de leurs pairs et les sénégalais au niveau de la diaspora auront des difficultés à joindre leur famille». Une explication qui semble convaincre bon nombre de sénégalais. Le maire de Mbao n’est pas le seul à penser que cette décision de Ousmane Sonko est impertinente.

En choisissant de réinstaurer les taxes sur les appels, Ousmane Sonko ramène le Sénégal a des années en arrière. Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et l’utilisation des réseaux sociaux (WhatsApp, Messenger, Zoom ou Telegram), rares sont les sénégalais de l’étranger qui passent des appels directs. Nos compatriotes de la diaspora préfèrent utiliser ces moyens à bord pour garder le contact avec leurs familles. Alors si le gouvernement venait à appliquer ces mesures, qui en paierait vraiment le prix fort ? Quand Wade a pris cette décision, il n’y avait pas WhatsApp et Cie.

«En fait, il veut taxer ces mêmes sénégalais qui sont responsables de l’injection dans notre économie l’équivalent de près de 10,5% de notre PIB soit près de 1600 Milliards de FCFA. Quelle idée de genie ce Sonko de punir ces senegalais qui sont d’un support non estimable à notre économie. Trop de démagogie avec ces amateurs. Même au stade présent le Sénégal se classe parmi les pays les plus onéreux pour des appels extérieurs vers le Sénégal comparé aux autres destinations et ce n’est pas la diaspora qui me contredirait. La logique voudrait même que les tarifs actuels soient réduits afin de les aligner au tarif moyen des autres pays», a commenté un sénégalais sur la toile.

Adapter la fiscalité à l’ère numérique est bien possible. Mais Ousmane Sonko et son gouvernement devront le faire de manière intelligente. Ces mesurettes qu’ils prennent ne peuvent rien changer sur la situation catastrophique du pays. Le duo au sommet devra oser le changement. Pourquoi ne pas diagnostiquer la fiscalité des transactions électroniques ? Et prendre toutes les dispositions qu’il faut allant dans ce sens. Le Pastef doit revoir sa copie pour la bonne marche du PROJET.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn