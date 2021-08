Sonko trahit le Pastef…Il fait alliance avec des gens du système

Après le viol et l’insurrection…Sonko bafoue les principes de son parti pour être Président

Le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’agrandit. Il a accueilli ce vendredi treize (13) nouveaux partis et mouvements politiques. Ces nouveaux adhérents viennent gonfler les rangs de ce parti fortement impacté par les évènements du mois de mars. Mais en accueillant ses nouveau partis, l’antisystème Ousmane Sonko vient de retourner sa veste. Son parti est en train de faire ce qu’il reproche à la mouvance présidentielle. Et la question à se poser est de savoir ce que le député accusé de viols présumés va faire de ses collaborateurs de la première heure.

Le parti antisystème est-il en train de devenir un élément du système ? En tout cas, ça a tout l’air de l’être. Ousmane Sonko qui incarnait cette valeur vient de retourner sa veste. L’homme qui déclarait qu’il fallait fusiller tous les gens des anciens partis vient de s’allier avec le « diable » pour arriver à ses fins, s’asseoir sur le fauteuil présidentiel. En effet, Treize mouvements, associations et partis politiques ont signé avec le parti Pastef, à la date du 13 août 2021, un protocole d’accord de fusion.

Sonko, qui est out depuis sa virée nocturne, remue ciel et terre pour revenir en haut du podium. Pour y arriver, il est prêt à pactiser avec Diable. L’on se rappelle de ses visites plus que surprenantes après avoir quitté sa garde à vue pour une libération provisoire sous contrôle judiciaire, dans l’affaire « Sweet Beauty ». Lors de ces visites le leader de Pastef a montré son véritable visage. Celui d’un homme assoiffé de pouvoir quitte à faire l’impossible pour y arriver. Comme transformé Pastef en refuge pour partis en déclin.

Pourtant en 2019, Ousmane Sonko quittait l’alliance Idy, Madické Niang et Issa Sall. Selon un des membres de son parti, à l’époque, le leader de Pastef ne se sentait pas dans une alliance de « Vieux » d’un « système pourri » qu’il combat. « Ousmane Sonko va quitter cette alliance de vieux briscards politiciens pour se consacrer à a sa lutte contre le système et la Françafrique, pour l’emploi des jeunes et pour le bien-être des Sénégalais », déclarait-il. Mais voilà qu’en 2021, Sonko pactise avec des dinosaures politiques…juste pour être Président.

Madièye Mbodj surnommé « le dernier des Mohicans » en référence à son ancienne appartenance à And Jëf/PADS est l’exemple type des dinosaures politiques recruté par Ousmane Sonko pour maximiser ses chances pour les prochaines élections. Ce changement de fusils d’épaule de Sonko ne passe pas inaperçu aux yeux des sénégalais qui se demande quelle carte le présumé bourreau d’Adji Sarr va-t-il encore jouer ?

Ousmane Sonko, voilà un homme qui ne respecte jamais sa parole et ses engagements en politique. Cette alliance qu’il a ficelée en est la preuve formelle. Mais les patriotes de son parti ne vont jamais accepter de s’aligner derrière des personnes qui ne sont assoiffées que de pouvoir. Avec l’arrivée de ses nouveaux venus que vont devenir ses anciens collaborateurs. Sonko va-t-il transformer son parti en refuge comme le font les personnes qu’il combat…L’avenir nous édifiera sur ses questions.

Mais en attendant d’avoir une réponse à ses questions, Sonko tue son parti. Une division est rampante au sein de Pastef, ses dinosaures politiques et l’affaire de viols en seront les principales causes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru