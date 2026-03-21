Supporters sénégalais détenus au Maroc : HSF dénonce un « scandale judiciaire »

Le procès en appel des supporters sénégalais détenus au Maroc a été une nouvelle fois reporté au 30 mars, suscitant une vive indignation de l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF). Dans un communiqué, son président Boubacar Sèye dénonce un « scandale judiciaire » et interpelle l’État du Sénégal pour qu’il élève le niveau de sa réponse diplomatique.

HSF exprime sa colère face à ce report qu’elle juge « extrêmement préoccupant », estimant qu’il prolonge l’épreuve des jeunes détenus et accentue la détresse de leurs familles. L’ONG considère que cette succession de renvois traduit un acharnement judiciaire et une injustice inacceptable. Elle rappelle que ces supporters s’étaient rendus au Maroc uniquement pour soutenir l’équipe nationale dans un esprit sportif, et qu’ils ne devraient pas être transformés en boucs émissaires d’incidents survenus dans un stade.

Dans son communiqué, HSF condamne l’attitude des autorités marocaines, accusées de donner l’image d’une justice lente, dure et disproportionnée à l’égard de citoyens sénégalais. L’organisation souligne que cette affaire est d’autant plus regrettable qu’elle concerne deux peuples liés par une longue tradition de fraternité et de coopération, et avertit que la justice ne doit jamais devenir un facteur de tension entre nations amies.

HSF appelle l’État du Sénégal à agir avec fermeté pour obtenir la libération immédiate de ses citoyens. Elle exige un procès équitable et transparent, le respect intégral des droits des supporters et une décision rapide mettant fin à cette épreuve judiciaire. L’ONG prévient qu’un nouvel enlisement pourrait provoquer une onde d’indignation nationale et internationale, tant le sentiment d’injustice est profond.

« Le 30 mars doit être le jour de la justice et non celui d’un nouvel affront fait à la dignité des Sénégalais », insiste HSF, qui promet de rester mobilisée et vigilante jusqu’à ce que justice soit rendue.