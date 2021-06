Surpris en train de voler dans un car…il gifle sa dénonciatrice

Les limiers du Commissariat de Grand Yoff ont déféré au parquet M. C. Fall pour violences et voies de fait. Le mis en cause a été appréhendé suite à la dénonciation d’un passager dans un car de transport en commun, lorsqu’il a voulu subtiliser le portable d’un autre passager.

Furieux, M. C. Fall s’est retourné contre sa dénonciatrice pour lui administrer une gifle. Les autres passagers, choqués par la violence de M. C. Fall, n’ont pas tardé de le maîtriser pour le livrer à la Police de Grand Yoff. Après audition, M. C. Fall est déféré au parquet, rapporte L’As.