Suspension des DIPA : Mbaye Jacques Diop plaide pour une protection renforcée de l’industrie agroalimentaire sénégalaise

Mbaye Jacques Diop appelle les autorités sénégalaises à suspendre immédiatement les Déclarations d’importation des produits alimentaires (DIPA) pour les filières où la production nationale est jugée suffisante. Dans un plaidoyer, il estime que cette mesure est indispensable pour préserver les industries locales, protéger les emplois et renforcer la souveraineté économique du Sénégal.

Selon lui, « le Sénégal est à un tournant » et doit choisir entre « consolider ses champions nationaux » ou « brader sa souveraineté alimentaire et industrielle sur l’autel de l’importation facile ».

Pour illustrer son propos, il cite le cas de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), qu’il présente comme un acteur majeur de l’économie nationale. Il rappelle que l’entreprise emploie des milliers de Sénégalais, directement et indirectement, et participe au développement de nombreuses infrastructures sociales dans le nord du pays.

Mbaye Jacques Diop souligne également que « la CSS a aujourd’hui la capacité de satisfaire l’essentiel de la demande nationale en sucre ». Dès lors, il s’interroge : « À quoi bon continuer à distribuer des DIPA à des opérateurs pour importer du sucre que nous produisons déjà ici ? », qualifiant cette situation « d’aberration économique ».

Selon lui, la poursuite des importations sur un marché où existe déjà une capacité de production locale compromet les efforts d’industrialisation du pays. « Quand l’État ouvre la vanne des importations en parallèle d’une production locale viable, il envoie trois signaux désastreux », affirme-t-il.

L’auteur estime ainsi que cette politique signifie aux travailleurs que « leur emploi n’est pas une priorité », aux investisseurs que « l’État ne protège pas ceux qui prennent le risque d’industrialiser le pays » et, plus largement, qu’elle traduit une préférence pour la dépendance extérieure plutôt que pour les capacités nationales.

Il critique également l’octroi de DIPA à des opérateurs qu’il décrit comme ne disposant « ni d’usine, ni d’employés, ni de cahier des charges ». Selon lui, « c’est encourager la rente et décourager le travail », tout en affaiblissant « les véritables champions de notre industrie nationale ».

Dans son plaidoyer, Mbaye Jacques Diop formule plusieurs recommandations. Il demande notamment la suspension immédiate des DIPA pour tous les produits alimentaires dont la production nationale couvre les besoins du marché, en commençant par le sucre. Il propose également « une clause de priorité au produit local », afin qu’« aucune importation ne soit autorisée si un industriel local peut couvrir la demande ».

Il appelle enfin les pouvoirs publics à accompagner davantage les agro-industries sénégalaises, à travers des mesures de soutien, un renforcement des contrôles de qualité et une lutte plus efficace contre la fraude.

S’adressant au président de la République et au Premier ministre, il conclut que « le Sénégal ne se construira pas avec des importateurs », mais « avec des industriels, des paysans et des travailleurs ». Il invite ainsi les autorités à « faire le choix du « Consommer sénégalais », de l’emploi et de l’avenir », en appelant à « suspendre les DIPA, sauver les usines et faire confiance au Made in Senegal ».