Karang : Une mule handicapée arrêtée avec de l’ecstasy dissimulée dans une prothèse

La Brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la Subdivision de Fatick, Direction régionale du Centre, a intercepté dans la nuit du 12 juillet 2026 une mule handicapée moteur transportant de la drogue. L’opération s’est déroulée aux environs de deux heures du matin, à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance d’un pays limitrophe.

Les agents ont découvert 1590 pilules d’ecstasy soigneusement dissimulées dans la prothèse de jambe du prévenu. Ce stratagème inédit illustre l’ingéniosité des réseaux criminels dans leur volonté d’alimenter le trafic de drogues sous toutes ses formes. Mais la vigilance des Douanes a permis de déjouer ce modus operandi atypique.

Le suspect a été placé en garde à vue et sera déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Fatick. Cette saisie confirme la détermination des autorités douanières à lutter contre le crime organisé et à protéger le territoire national contre les menaces liées aux stupéfiants.