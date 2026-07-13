Pikine : Un homme arrêté pour détournement de mineur et actes contre nature

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine, à Saint-Louis, a déféré le 9 juillet 2026 au parquet un individu poursuivi pour détournement de mineur, homosexualité et actes contre nature.

Les faits remontent au 6 juillet, vers 17 heures, lorsqu’un maçon du quartier Sor Diagne, aidé de citoyens, a appréhendé le suspect et l’a conduit au commissariat. Selon le plaignant, l’homme avait donné rendez-vous à son neveu âgé de 16 ans derrière des camions stationnés, dans le but d’avoir des rapports sexuels. Alerté, l’oncle avait organisé un piège pour le prendre en flagrant délit.

Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits, expliquant avoir agi sous l’emprise de ses pulsions. L’exploitation technique de son téléphone portable, réalisée avec son assentiment, a révélé de nombreux échanges vocaux à caractère sexuel avec plusieurs jeunes garçons, dont un mineur du quartier Pikine 15 mètres. Ce dernier, entendu en présence de sa sœur, a confirmé avoir été victime de rapports sexuels non protégés, rémunérés à hauteur de 2 000 FCFA par acte.

Le téléphone du suspect a été placé sous scellé et transmis au parquet. À l’issue de la procédure, l’individu a été déféré devant le procureur de la République.