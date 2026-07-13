Ousmane Diagne nommé président du Conseil constitutionnel

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officialisé ce 13 juillet 2026 la nomination de Monsieur Ousmane Diagne comme membre et président du Conseil constitutionnel. Cette décision, entérinée par le décret n°2026-1318, intervient à la suite du décès de Mamadou Badio Camara, ancien président de l’institution.

Magistrat de carrière, Ousmane Diagne a occupé des fonctions de premier plan dans l’appareil judiciaire sénégalais. Il fut Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Premier avocat général à la Cour suprême, avant d’assumer les responsabilités de Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Son parcours témoigne d’une expertise reconnue et d’une expérience solide au sommet de la magistrature.