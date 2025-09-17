Tentative de vol : Deux femmes condamnées

Dans la nuit du 5 septembre, deux jeunes femmes, R. Diop (24 ans, coiffeuse) et F. Ndao (21 ans), ont été arrêtées puis jugées pour une tentative de vol au domicile de Mme A. A. Diassé, à la Cité Alioune Sow, à Dakar.

Selon L’Observateur, les deux prévenues s’étaient rendues sur les lieux en taxi. Tandis que F. Ndao restait à bord du véhicule, R. Diop s’est introduite dans la maison par une porte entrouverte. Mais la propriétaire, déjà victime de cambriolages par le passé, a entendu du bruit et verrouillé la porte de l’intérieur, piégeant ainsi l’intruse. Elle a immédiatement alerté ses voisins et appelé la police.

Pendant ce temps, F. Ndao, inquiète de ne pas voir revenir sa complice, a demandé au chauffeur de taxi de la contacter. C’est finalement la victime qui a décroché, confirmant la présence de R. Diop dans la maison. Rapidement, des jeunes du quartier ont encerclé le taxi, extirpant F. Ndao avant de la livrer, avec son acolyte, aux forces de l’ordre.

Devant le tribunal, les deux femmes ont livré des versions contradictoires. F. Ndao a nié toute implication, tandis que R. Diop a tenté de justifier sa présence par une promenade nocturne ou un différend conjugal. Des explications jugées peu crédibles face à leurs aveux initiaux, d’autant que R. Diop était en récidive.

Le procureur a retenu une « tentative manifeste de vol ». Le tribunal a condamné R. Diop à deux ans de prison ferme et F. Ndao à deux ans, dont six mois ferme.