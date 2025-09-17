Mines : un audit révèle 200 sites d’exploitation illégale au Sénégal

Un audit interne mené par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a mis au jour de graves irrégularités dans la gestion des permis d’exploitation au Sénégal. Le ministre Birame Souleye Diop a dénoncé un écart considérable entre les registres officiels et la réalité du terrain, avec la découverte de centaines de sites illégaux.

En marge des Journées portes ouvertes de son département, le ministre a présenté des chiffres préoccupants : sur 800 sites recensés dans le pays, seuls 600 disposent d’un permis en règle délivré par l’État. Les 200 autres fonctionnent clandestinement. Il a également fait état de « titres inactifs » et de « 212 dossiers sous réserve », traduisant une profonde « non-conformité » dans le secteur.

Face à ce constat, le gouvernement entend prendre des mesures fortes pour assainir l’exploitation minière. Birame Souleye Diop a assuré que les intérêts des opérateurs, des communautés locales et de l’État seront protégés.

Le ministre a par ailleurs annoncé que les populations directement impactées par ces activités seront désormais intégrées dans la chaîne de valorisation, afin de garantir une meilleure redistribution des retombées. Il a insisté sur la nécessité d’une transparence totale dans la mise en œuvre des réformes à venir.

Enfin, il a rappelé qu’aucune nouvelle notification ni aucun permis n’a été délivré depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, selon des informations rapportées par Libération.