Trafic de cocaïne : Deux individus arrêtés à Dakar

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin aux agissements d’un réseau de trafic de drogue dure. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, deux individus ont été interpellés à Ngor et à Ouakam.

Selon des sources policières, l’opération est partie de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau actif dans la capitale. Les enquêteurs ont d’abord procédé à l’arrestation d’un premier suspect, trouvé en possession d’un sachet contenant dix pierres de cocaïne.

Les investigations ont ensuite conduit à son fournisseur, appréhendé à la cité Avion de Ouakam. La perquisition menée dans sa chambre a permis la saisie de 38 autres pierres de cocaïne, ainsi qu’un matériel destiné au conditionnement de la drogue : plateau, papier aluminium et réchaud utilisé pour chauffer la substance.

Les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet. L’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau.