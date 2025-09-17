Société

Trafic de cocaïne : Deux individus arrêtés à Dakar

Par Niakaar
0

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin aux agissements d’un réseau de trafic de drogue dure. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, deux individus ont été interpellés à Ngor et à Ouakam.

Selon des sources policières, l’opération est partie de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau actif dans la capitale. Les enquêteurs ont d’abord procédé à l’arrestation d’un premier suspect, trouvé en possession d’un sachet contenant dix pierres de cocaïne.

Les investigations ont ensuite conduit à son fournisseur, appréhendé à la cité Avion de Ouakam. La perquisition menée dans sa chambre a permis la saisie de 38 autres pierres de cocaïne, ainsi qu’un matériel destiné au conditionnement de la drogue : plateau, papier aluminium et réchaud utilisé pour chauffer la substance.

Les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet. L’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau.

laissez un commentaire