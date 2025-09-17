Ndome : Un enfant de 12 ans meurt noyé dans un bassin de rétention

C’est la consternation à Ndome, un village de la commune de Pire, dans le département de Tivaouane, avec le décès, par noyade, d’un garçon d’une douzaine d’années, ce mardi dernier après-midi, dans un bassin de rétention d’eaux pluviales.

D’après les services de secours, cité par Seneweb, la victime, fils du chef du village de Ndome, aurait perdu l’équilibre et été englouti par les eaux au moment de se baigner avec des camarades, vers 15 h 45. Ne sachant pas nager, il n’a pu se maintenir à la surface.

Les Sapeurs-pompiers de la caserne de Tivaouane, alertés par le père de la victime, se sont avec promptitude déployés sur les lieux, pour repêcher le corps sans vie de l’adolescent, en présence des gendarmes. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Une énième occasion pour les populations de mettre en garde contre le danger que représentent les bassins de rétention d’eau creusés dans le cadre des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, qui attirent fréquemment les enfants à la recherche de fraîcheur.

Leur profondeur, associée à l’absence de signalisation et de clôture de sécurité, les rend particulièrement dangereux, notamment en période de chaleur. D’ailleurs, des cas similaires de noyade ont déjà été signalés dans plusieurs localités traversées par le tracé de l’autoroute.