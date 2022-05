Tête de liste Wallu à Mbacké…Quand un Doly remplace un Doly

Le feuilleton Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly et son frère Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly alimente les débats dans les cercles et grandes places de Touba et Mbacké.

Et pour cause, la famille du marabout Serigne Bara Doly, compagnon de la première heure du président Abdoulaye Wade avec qui il a longtemps cheminé dans le parti démocratique sénégalais continue d’occuper l’information dans la capitale religieuse de Touba.

L’alliance Yéwwi askane wi et Wallu vient de recevoir un sacré coup à Touba. Cette union a précipité le départ de Cheikh Mbacké Bara Doly, député libéral et actuel président du groupe parlementaire liberté et démocratie au sein de l’assemblée nationale. Le motif de ce départ est selon l’intéressé du au fait que l’autre député et son frère de surcroît est choisi pour diriger la liste. Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly qui a lâché récemment Bokk Guis guis du président Pape Diop aura pour mission de diriger la nouvelle coalition de circonstance dans le département de Mbacké ou 5 sièges de député sont mis en compétition.

Ce départ de Cheikh Mbacké Bara Doly peut amoindrir les chances de L’alliance mais selon certains observateurs avertis de la chose politique, il serait victime de son manque d’action et d’assistance aux nombreux militants et responsables libéraux du département de Mbacké. En effet, il a même déménagé avec sa famille à Dakar, n’assiste et n’aide personne malgré le fait qu’il soit président de groupe parlementaire avec tous les attributs qui vont avec.

Parlant de son frère, l’autre Doly, il peut constituer un renfort de taille mais il traîné par la même occasion un handicap dû à son insolence et à sa trop de liberté avec une communication demeurée sans tenir compte du caractère sacro-saint de la ville de Touba et de sa casquette de marabout.

En tout état de cause, cette situation pourrait profiter à la coalition Benno Bokk Yaakar qui peine toujours à s’imposer dans le département qui constitue une bastion du parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade. Mais cela doit passer nécessairement par un bon casting dans le choix des candidats à la députation.

D’autres développements pourraient survenir dans les prochains jours.

Affaire à suivre

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn