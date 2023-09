Thiaroye Gare : Un gérant de salon sauvagement tué dans une attaque

Le gérant de salon de coiffure Médoune Samb a été tué dans des événements tragiques qui se sont déroulés dans la nuit du vendredi au samedi dernier, dans le quartier populaire de Fallou Warga à Thiaroye Gare. D’après « Les Échos », il a été sauvagement agressé, traîné devant son salon de coiffure, puis laissé sur les lieux par ses agresseurs.

Grièvement blessé et saignant abondamment, il était dans un état critique lorsque les riverains l’ont retrouvé. Acheminé en urgence au centre hospitalier de Pikine, le coiffeur a malheureusement succombé à ses graves blessures corporelles et crâniennes. La nouvelle de sa mort a rapidement atteint sa famille et les éléments du commissariat de Thiaroye qui se sont rendus sur les lieux de l’agression pour effectuer les constatations nécessaires. L’enquête préliminaire a permis l’audition de plusieurs témoins et suspects, aboutissant à plusieurs interpellations.

Selon les premiers éléments de l’enquête, tout semble indiquer que ce meurtre est le résultat d’un règlement de comptes entre des membres d’un même groupe. Il est également révélé que Médoune Samb avait des liens avec des individus aux antécédents criminels, ce qui pourrait expliquer le mobile de cette attaque tragique. Le défunt a laissé derrière lui deux épouses.