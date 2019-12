Thierno Seydi : ” Sadio Mané doit quitter Liverpool”

Durant la course pour le Ballon d’or, Sadio Mané n’a été mis en avant par les dirigeants de son club. Les sorties de son entraîneur, Jurgën Klopp et de son vice-capitaine, James Milner en sont les parfaites illustrations. Un constat amer qui n’a pas laissé de marbre Thierno Seydi.

” Je pense qu’à l’heure actuelle Sadio Mané doit revoir sa position à Liverpool. Il fait du bien à cette équipe match après match. Mais je pense qu’il n’a pas été soutenu au sein de Liverpool. Pas du côté des fans mais des dirigeants. On a vu la récente sortie de Klopp qui a parlé en faveur de Van Djik“, déplore-t-il.

Pour celui qui a fait signer à Sadio Mané son premier contrat Pro, un transfert s’impose. L’enfant de Bambali doit chercher un nouveau club.

” Aujourd’hui, il est temps que Sadio Mané aille dans un autre club où il aura plus de reconnaissance. Un joueur de son calibre doit aller dans un club où il sera mis au devant de la scène“, analyse l’agent se joueur.