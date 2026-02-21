Thiès : Les voleurs de munitions du camp condamnés

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans l’affaire touchant à la sécurité militaire. F. Camara, ouvrier sur un chantier au sein de la base de Thiès, et M. Sow, conducteur de moto-Jakarta, ont été condamnés à des peines de prison ferme pour le « vol et le recel d’un sac de munitions dérobé dans l’enceinte militaire ».

L’affaire a éclaté lorsque la gendarmerie a intercepté M. Sow en pleine tentative d’écoulement du matériel de guerre. L’enquête a rapidement permis de remonter jusqu’à l’auteur principal, F. Camara, qui profitait de son accès au camp pour soustraire les munitions.

À la barre, l’auteur principal a tenté de minimiser son acte en niant l’intention de vol initiale. « J’avais un chantier dans le camp. Après avoir terminé, j’ai trouvé un sachet contenant des munitions à côté. Je l’ai ramassé et je suis parti avec », a-t-il soutenu, avant d’admettre avoir remis le sachet à un tiers pour la revente après avoir appris qu’il s’agissait de balles de fusil.

De son côté, M. Sow a plaidé l’ignorance totale, invoquant la présence d’un mystérieux client nommé « Laye » qui aurait pris la fuite en lui laissant le sac compromettant. « Je suis conducteur de moto-Jakarta. Je transportais un nommé Laye qui détenait les munitions. Je n’ai pas touché au sac », a-t-il déclaré pour sa défense.

Le procureur de la République n’a pas été convaincu par ces explications, qualifiant de « fictive » l’existence du troisième homme évoqué par le conducteur de Jakarta. Soulignant la gravité de soustraire du matériel létal d’une base militaire, il a requis des peines fermes pour les deux prévenus.

Finalement, le tribunal a suivi les réquisitions concernant l’auteur principal en condamnant F. Camara à trois mois de prison ferme. Son coprévenu, M. Sow, s’en tire avec une peine d’un mois de prison ferme pour recel.