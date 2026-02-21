Démantèlement d’un réseau de cambriolages violents à Dakar : un receleur interpellé

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a annoncé, ce samedi 21 février 2026, l’interpellation d’un individu suspecté d’être le receleur principal des bijoux volés par une bande de malfaiteurs active entre les quartiers de Dalifort et Bel-Air. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre des investigations en cours visant à démanteler un réseau criminel responsable d’une série de cambriolages violents.

Les enquêtes ont permis d’identifier ce receleur comme la destinataire principale des produits du vol, notamment des bijoux en or dérobés lors des assauts. Les cambriolages, commis de nuit et en réunion, se distinguaient par leur extrême violence : usage d’armes à feu, effraction, escalade, et utilisation de véhicules pour faciliter la fuite des malfaiteurs.

L’individu interpellé a été placé en garde à vue pour recel de malfaiteurs et pour sa participation présumée à une association criminelle. Il est également soupçonné d’être impliqué dans des vols multiples commis avec violences et usage d’armes.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de retrouver les bijoux écoulés et d’identifier d’éventuels complices dans la chaîne de revente. Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large de lutter contre les réseaux criminels qui perturbent la sécurité dans certains quartiers de Dakar.