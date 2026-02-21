Tivaouane : Le présumé homosexuel arrêté passe aux aveux

L’enquête sur l’affaire du présumé homosexuel interpellé à Tivaouane connaît de nouveaux développements. Arrêté dans la nuit du 18 février, Madiama Diagne, alias « Diama », a été entendu une seconde fois par les enquêteurs du commissariat urbain.

Lors de ce second interrogatoire, souffle Libération, le mis en cause s’est montré particulièrement coopératif. Repris par le journal, il a reconnu être attiré par les hommes depuis son adolescence et a précisé que les vidéos à caractère pornographique retrouvées dans son téléphone lui avaient été transmises par ses partenaires.

Le suspect a également cité deux anciens compagnons, nommés Talla Guèye et Meissa, qu’il a présentés comme ses « ex-fiancés ». Bien qu’il affirme ne plus disposer de leurs coordonnées téléphoniques, la police a lancé des recherches actives afin de les identifier et de les localiser.

Par ailleurs, conformément à la procédure habituelle, une réquisition médicale a été effectuée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh ». Les résultats des analyses ont révélé que Madiama Diagne est séronégatif au VIH/Sida, signale la même source.

Pour l’heure, le suspect demeure sous le régime de la garde à vue. Il est poursuivi pour actes contre-nature et détention d’images contraires aux bonnes mœurs.