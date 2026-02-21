Décès de Aïssatou Ba : Les choses se corsent pour le principal suspect

Aïssatou Bâ, deuxième adjointe au maire de Kaffrine, est décédée le 18 février à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba des suites de blessures reçues lors d’affrontements politiques survenus le 31 octobre, entre militants de Pastef et partisans du maire Abdoulaye Seydou Sow (APR). Touchée à la tête par un morceau de brique, elle était depuis en réanimation, rappelle Libération.

Dans ce dossier, avance le journal, le principal suspect, Ndiaga Niang (23 ans), déjà déféré au parquet le 5 février pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 90 jours, voit sa situation judiciaire se compliquer. Son procès est prévu ce jeudi, mais le décès de la victime pourrait alourdir les charges retenues contre lui, souligne la même source.