Horreur à Florence…une femme de 44 ans retrouvée morte décapitée en pleine rue

Une femme a été retrouvée morte décapitée dans une rue de Scandicci, une banlieue de Florence, en Italie.

C’est un passant qui a fait la macabre découverte mercredi. Une machette et un couteau portant des traces de sang ont été retrouvés à proximité du cadavre.

La victime, âgée de 44 ans, était sans domicile fixe. Elle était connue des associations d’aide aux sans abri et fréquentait régulièrement plusieurs soupes populaires.

Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit d’un homme qui partageait un abri de fortune avec la victime.

Il avait été repéré, peu avant la découverte du corps de la victime, avec de multiples traces de sang sur ses vêtements et dans un état d’agitation.

Sa garde à vue a été levée en raison de son état de santé.

Le meurtrier, qui souffre de troubles psychiatrique et qui est déjà connu des services de police, a été hospitalisé sous surveillance.

Source : F D