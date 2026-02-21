Grand Oral à l’Hémicycle…Ces dossiers chauds qui attendent Sonko face aux députés

À l’heure où la pression sociale et les attentes de rupture se font de plus en plus pressantes, le Premier ministre Ousmane Sonko s’apprête à vivre un baptême du feu parlementaire décisif. Entre la gestion de la crise universitaire, le débat brûlant sur la criminalisation de l’homosexualité et les enjeux de diplomatie citoyenne, ce rendez-vous du 24 février à l’Assemblée nationale s’annonce comme un test de cohérence pour l’exécutif. Face à une majorité souverainiste et une opinion en quête de résultats concrets, le chef du gouvernement devra transformer le discours de la « transformation systémique » en réponses politiques tangibles.

Le 24 février prochain, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de son équipe gouvernementale, se prêtera à l’exercice des questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Ce face-à-face, officialisé par la Primature, intervient dans un climat social et politique chargé, où l’attente des populations se heurte à des dossiers complexes nécessitant des clarifications urgentes de la part des autorités.

Le débat sur les mœurs et la législation s’annonce comme l’un des points de friction les plus intenses. Ces derniers jours, l’actualité judiciaire a été rythmée par une série d’arrestations de personnes soupçonnées d’actes contre-nature, d’homosexualité et de transmission de VIH. Cette recrudescence des interpellations replace la question de la criminalisation de l’homosexualité au centre du jeu politique. Pour les députés, il s’agira d’interpeller le chef du gouvernement sur la cohérence entre les promesses de fermeté et la réalité des poursuites judiciaires.

Le contexte législatif actuel offre une résonance particulière à ce débat. Le parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), qui a historiquement plaidé pour un durcissement de la législation sur ce sujet, dispose désormais d’une majorité confortable à l’Hémicycle. Cette configuration inédite pourrait inciter les parlementaires à relancer officiellement le processus de criminalisation, mettant le régime devant ses responsabilités politiques et idéologiques face à une opinion publique très attentive sur les questions de valeurs.

Le front social, quant à lui, est assombri par la crise qui secoue le monde universitaire. Le décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Bâ a cristallisé les colères et mis en lumière la précarité du système éducatif. Le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko devra répondre des retards de paiement des bourses, un mal endémique qui continue de paralyser les campus. Les députés attendent des réponses concrètes sur la sécurisation des parcours académiques et les réformes structurelles promises pour apaiser les tensions estudiantines.

Sur le plan de la diplomatie et de la protection des citoyens à l’étranger, le dossier des supporters sénégalais condamnés au Maroc pèse lourdement sur l’agenda. Malgré la visite officielle effectuée récemment par le Premier ministre dans le Royaume chérifien, le sort de ces compatriotes n’a pas connu l’issue clémente espérée par leurs familles. Cette situation interroge sur l’efficacité de la nouvelle diplomatie sénégalaise et sa capacité à peser dans les rapports de force internationaux pour défendre les intérêts de ses ressortissants.

L’économie ne sera pas en reste, notamment avec la question persistante de la cherté de la vie. Malgré les mesures initiales de baisse des prix des denrées de première nécessité, de nombreux ménages peinent encore à ressentir un impact réel sur leur pouvoir d’achat. Le gouvernement sera sans doute poussé dans ses retranchements sur la stratégie de souveraineté alimentaire et les mécanismes de régulation des marchés face à l’inflation qui grève le budget des Sénégalais.

La gestion de l’appareil d’État et les récents audits lancés par les nouvelles autorités constitueront également un axe majeur des échanges. La volonté de reddition de comptes, prônée par le tandem au pouvoir, soulève des interrogations sur les méthodes et les délais de mise en œuvre. Les députés de l’opposition, tout comme ceux de la majorité, chercheront à obtenir des précisions sur l’état des lieux des finances publiques et les suites judiciaires réservées aux rapports de contrôle.

Les enjeux liés à la sécurité intérieure et à la gestion des ressources naturelles complètent ce tableau de défis. Entre la sécurisation des zones frontalières et la renégociation annoncée des contrats miniers et pétroliers, le Premier ministre devra faire preuve de pédagogie. Il s’agira pour lui de rassurer sur la méthode globale de transformation systémique promise lors de la campagne électorale, tout en gérant les urgences du quotidien qui pressent le pays.

Cette séance du 24 février ne sera donc pas une simple formalité administrative, mais un véritable test de résistance pour Ousmane Sonko. Entre les attentes sociétales fortes, les enjeux de souveraineté et les dossiers sensibles de mœurs, le chef du gouvernement devra naviguer avec habileté. Ce sera l’occasion de démontrer si le discours de rupture peut se traduire en une action gouvernementale cohérente et efficace face aux représentants du peuple.

