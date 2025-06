Tianjin : Ousmane Sonko appelle les investisseurs à miser sur l’Afrique

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a invité, mercredi, à Tianjin, les investisseurs à miser davantage sur l’Afrique, estimant qu’en plus de ses atouts, le continent africain est “à construire”.

Intervenant lors d’un panel animé par Peter Brabeck Letmathe, le président du conseil d’administration du Forum économique mondial, le chef du gouvernement sénégalais a d’abord souligné la nécessité pour le continent africain de tirer les dividendes liés aux mutations et bouleversements économiques et géopolitiques du monde actuel.

Il a martelé que l’Afrique doit pouvoir se positionner et capter les dividendes de cette situation, dans la mesure où le monde a besoin d’expérimenter d’autres espaces de croissance qu’il ne peut, dans une certaine mesure, trouver que sur le continent africain.

Ousmane Sonko a ainsi expliqué que le monde s’affrontait, du point de vue économique, dans un espace immatériel constitué de tout ce qui touche au numérique et aux technologies émergentes, et dans une sphère d’économie classique représentée par la production agricole, industrielle et minière.

“L’économie numérique est devenue le premier espace d’une compétition assez féroce, et les acteurs auront forcément besoin d’un espace géographique qu’ils ne peuvent trouver qu’en Afrique”, a-t-il avancé.

Donner des garanties aux investisseurs

Il a insisté sur l’importance pour les investisseurs de regarder vers l’Afrique. “Même si vous ne pouvez pas commencer avec tous les pays, il y en a qui sont déjà prêts, et le Sénégal en fait partie. Le pays offre toutes les garanties d’un investissement sécurisé”, a fait valoir Ousmane Sonko.

Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains de donner des gages afin de rassurer les potentiels investisseurs. “Nous devons donner les garanties afin de pousser les investisseurs à venir massivement investir en Afrique et nous permettre d’accélérer notre développement, pour rattraper le reste du monde et être au rendez-vous du donner et du recevoir”, a-t-il dit.

Ousmane Sonko a déclaré que toutes les conditions sont réunies pour faire du Sénégal un hub pour l’Afrique de l’Ouest. “Nous invitons tous les investisseurs présents à ce forum à venir investir au Sénégal. C’est tout le sens de la tenue prochaine, à Dakar, d’un forum consacré à l’investissement”, a-t-il relevé,

Il a évoqué, à cet égard, la garantie de sécurité et de transparence que le Sénégal offre désormais aux investisseurs.

”Le substrat de notre combat politique a été et reste la bonne gouvernance. Nous sommes, sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye, en train de mettre en place des mécanismes pour que tous ceux qui ont eu à gérer puissent rendre compte. Nous avons également engagé notre responsabilité pour que ce phénomène ne puisse plus exister au Sénégal”, a-t-il fait valoir.

“Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue”

Il est revenu sur la situation dont les nouvelles autorités du Sénégal ont hérité. ”Nous avons fait le pari de dire la vérité à notre peuple d’abord, et ensuite pour regagner la confiance des partenaires. Maintenant, si le Sénégal doit subir les contrecoups de cet exercice de vérité, d’autres pays pourraient rechigner à faire de même”, a-t-il fait remarquer.

”Cette situation nous a poussés à réajuster sans pour autant recourir à l’austérité. Nous avons continué à libérer l’économie, incité à l’investissement. Nous sommes en train de discuter d’un nouveau programme de financement avec le FMI. Les partenaires continuent à manifester beaucoup d’intérêt pour le Sénégal. Notre option est d’accélérer le rythme. Nous voulons que le Sénégal et l’Afrique aillent vers un processus de développement accéléré en prenant l’exemple des pays d’Asie”, a encore dit le Premier ministre.

Le chef du gouvernement sénégalais a également évoqué le défi de l’appropriation des politiques de développement par les populations. “On n’a pas toujours manqué de bons plans de développement, la difficulté a toujours résidé dans leur mise en œuvre. C’est pourquoi nous misons sur des mécanismes de suivi et d’évaluation des programmes”, a-t-il laissé entendre.

De l’avis du Premier ministre, un travail est en train d’être fait pour gérer le nouveau programme de développement économique avec la rigueur qui sied. ”Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue. Ce qui a réussi en Asie peut bien l’être en Afrique”, a-t-il fait observer.

Source : APS