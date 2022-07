Touba : cascade de démissions à Yéwwi Askan wi, Sonko vomi dans la ville sainte

Au rythme où vont les choses, la coalition de l’opposition risque de tout perdre à Touba la capitale du mouridisme.

La saignée continue au sein de Yéwwi Askan wi à Touba. Trois grosses pointures tournent le dos et font leurs adieux à Ousmane Sonko et compagnie.

Le premier à annoncer la couleur est Serigne Fallou Mbacké le président du conseil départemental de Mbacké. Dans une déclaration rendue publique, il quitte officiellement Yaw.

« J’ai le regret de vous annoncer qu’à la suite de larges concertations et après une analyse approfondie des investitures faites par la Coalition Yewwi Askan Wi, le Mouvement And Suxali Sénégal par ma voix démissionne de cette coalition et met fin en conséquence à toute forme de collaboration politique avec ses responsables… » dit_il dans sa missive adressée à la presse. Et cette déclaration intervient seulement quelques jours après l’audience que le président Macky Sall lui a accordé.

L’autre grosse pointure, est Cheikh Mbacké Bara Doli. L’ancien président du groupe parlementaire liberté et démocratie a appelé dans une vidéo à voter Galass Kaltom la tête de liste Benno Bokk Yakaar. « Le 31 janvier 2022, je veux que le travail que j’ai entamé puisse continuer. Je ne veux pas que des députés soient envoyés à l’assemblée pour insulter, invectiver ternir l’image de TOUBA. C’est pourquoi, le jour du scrutin, je mobiliserai des moyens pour que vous votiez pour Galass Kaltom et Cheikh Abdou Gainde Fatma. Ce n’est une affaire de Macky Sall, c’est une affaire de TOUBA. » dit-il.

L’on savait déjà que le divorce avec Ousmane Sonko et compagnie est intervenu après que le président du groupe parlementaire liberté et démocratie est zappé des listes du département de Mbacké.

Le troisième responsable à claquer la porte est Serigne Fallou Diop leader du mouvement MADAKAW. Le vice-président du conseil départemental de Mbacké a quitté YAW pour retourner à Benno. Il évoque la dernière sortie du khalife général sur Macky Sall qui indique selon lui une indication claire de son soutien au chef de l’état. Fallou Diop MADAKAW compte désormais s’engager pleinement dans Benno pour la victoire de Macky Sall au soir du 31 juillet.

Dans la foulée des ralliements, il est annoncé dans les prochains jours une quatrième grosse pointure ancien candidat malheureux au conseil départemental de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn