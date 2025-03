Touba : Diomaye présente ses condoléances à Serigne Cheikh Saliou et…

Après sa visite auprès de Serigne Mountakha Mbacké, khalife des Mourides qui lui a exprimé toute son estime et son affection, le chef de l’Etat a rendu visite à Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Touba pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son frère, Serigne Moustapha Saliou Mbacké. Lors de cette rencontre empreinte de respect, le président a tenu à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de la nation en cette période de deuil.

Dans son discours, Bassirou Diomaye a pris un moment pour souligner l’importance de la relation qui unit le khalife à sa famille politique. Il a ainsi déclaré : « Vous occupez une place de grande importance pour nous. Depuis le début, vous nous avez soutenus et accompagnés. Ousmane Sonko est votre fils, et à travers lui, nous nous considérons tous comme vos fils. Ousmane c’est nous, nous sommes Ousmane. Nous partageons avec vous cette perte et cette douleur, et nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Nous sommes pleinement solidaires avec vous dans cette épreuve. »

Ces propos ont profondément touché Serigne Cheikh Saliou Mbacké, qui, tout en gardant son calme et sa sérénité légendaire, a esquissé un léger sourire. Cette visite s’inscrit dans le cadre des condoléances du président, suite au décès de plusieurs figures religieuses à Touba ces derniers jours, dont Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife général des Baye Faal et Serigne Moustapha Saliou Mbacké, petit frère de Serigne Saliou Mbacké.

Le président de la République a eu aussi l’honneur d’être accueilli par le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Khady Fall. Lors de cette rencontre, il a exprimé ses sincères condoléances suite au rappel à Dieu de son prédécesseur, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall. À l’issue de cette visite, le président a également présenté ses condoléances à la famille de Serigne Dame Atta Mbacké. Ainsi, sa tournée à Touba s’est achevée avant qu’il ne prenne la direction de Daroul Mouhty.

