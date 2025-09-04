Touba : Un gang armé fait irruption dans une maison

Un gang armé composé de neuf individus lourdement armés a pris pour cible, lundi dernier à 4 heures du matin, la maison de la famille Boye, située dans le quartier Darou Tanzil, à Touba (Centre). Arrivés à bord d’un véhicule et armés de fusils, de machettes et d’armes blanches, ils se sont introduits violemment dans la demeure familiale. Une partie du groupe tentait de s’emparer de l’enclos contenant des moutons de race, tandis que d’autres fouillaient minutieusement la maison à la recherche d’objets de grande valeur.

Mais leur plan a été compromis par la riposte du maître des lieux et de son neveu Abdou Khadre Bèye, qui ont tenté de repousser les intrus, provoquant une confrontation brutale. Le jeune est parvenu à asséner un coup violent à la tête de l’un des malfrats, qui s’est effondré, baignant dans son sang. Alertés, deux complices ont accouru et ont engagé un affrontement avec le jeune Bèye, qu’ils ont attaqué pour récupérer leur acolyte, avant de l’embarquer précipitamment dans leur véhicule.

Quant à Abdou Khadre Bèye, il s’en est sorti avec de graves blessures à la tête. Il a été rapidement évacué à l’hôpital, où il a été admis en observation. Selon L’Observateur du jeudi 4 septembre, sa vie n’est plus en danger. La police de Touba a ouvert une enquête et se dit déterminée à mettre fin à la cavale de ce commando