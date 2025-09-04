Gamou : Le général Tine rend hommage à Seydil Elhadj Malick Sy

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, a conduit une importante délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Gamou, marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Dans son allocution, le général Tine a rendu un vibrant hommage à Seydil Elhadj Malick Sy, soulignant son rôle déterminant dans la diffusion de l’Islam et des enseignements prophétiques.

« Seydi Elhadj Malick a toujours œuvré pour le bien commun. Il a consacré une grande partie de sa vie à faire rayonner l’Islam et à transmettre les enseignements du Prophète (PSL). La célébration du Maouloud en est une parfaite illustration », a-t-il déclaré.

Le ministre a également adressé un message de solidarité aux populations touchées par les inondations, réaffirmant l’engagement du gouvernement à leur apporter des solutions durables. Il a enfin sollicité les prières des guides religieux pour accompagner le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement dans leurs missions, tout en formulant des vœux pour un hivernage clément, la paix au Sénégal et dans toute la sous-région.