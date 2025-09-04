Gamou 2025 : Le Dr Aïssatou Mbodji en visite de courtoisie à Tivaouane, Thiès, Médina Baye, Leona Niassène et Thiénaba

En prélude au Gamou, une délégation de la DER/FJ conduite par le Délégué général Dr Aïssatou Mbodji, a effectué des visites de courtoisie auprès des familles religieuses. La tournée a débuté vendredi à Dakar chez Serigne Habib Sy Dabakh. Elle s’est poursuivie samedi à Nginth-Escale (Thiès), où Dr Mbodji et sa délégation ont été reçues par Serigne Mohamadou Mounir Ndiéguène, khalife général de la famille de feu El Hadji Tafsir Ahmadou Barro Ndiéguène.

À Tivaouane, Serigne Babacar Abdou « Ndiol Fouta » et Serigne Mansour Sy Abdou ont exprimé toute leur considération à Dr Aïssatou Mbodji. Ils ont salué son engagement pour le pays et son action à travers la DER/FJ. Ils ont formulé des prières pour la réussite des autorités étatiques dans leur mission. Le Délégué général a également pris part à la conférence de Sokhna Aida Sy Dabakh.

Après les visites à la famille Ndieguene à Thiès et à la famille d’El Hadji Malick Sy à Tivaouane le samedi, le périple s’est poursuivi à Kaolack Médina Baye, où le Dr Aïssatou Mbodji, Déléguée Générale de la DER/FJ, a rencontré Cheikh Mohamadou Mahi Cissé. L’occasion a été de magnifier ses relations avec le Cheikh, soulignant sa disponibilité et son écoute constante en tant que guide et conseiller. Le Cheikh a salué l’approche de la DER/FJ orientée vers les femmes et les jeunes, et a apprécié l’appui de la DER/FJ aux daaras.

Le Dr Aïssatou Mbodji a ensuite rendu visite à Cheikh Mahi Niasse, Khalife Général des Niassènes, et à Cheikh Niasse, khalife de Léona Niassène Baye. Lors de ces visites, elle a présenté les actions menées par la DER/FJ, notamment les projets de financement phares tels que les 3000 fermes connectées, les 40 camions hydrocureurs pour lutter contre les inondations et le soutien aux daaras tant sur le plan socio-économique que dans l’insertion des jeunes.

La journée du dimanche s’est conclue à Thiénaba, où le Dr Aïssatou Mbodji a rencontré Serigne Thiénaba, Serigne Assane Seck. Elle a salué le dynamisme de l’antenne de Thiès dont dépend Thiénaba, et a présenté les projets de financement phares de la DER/FJ. Le Serigne Thiénaba a salué l’engagement et l’exemplarité historique du Dr Aissatou Mbodji.

Ces visites ont permis au Dr Aïssatou Mbodji de renforcer les relations entre la DER/FJ et les communautés religieuses, et de poursuivre les efforts de collaboration pour le développement économique et social du Sénégal.