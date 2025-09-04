Maouloud 2025 : Rappel de la dimension sans commune mesure de la générosité du Prophète de l’Islam Mohamed (Par Serigne Saliou Fall)

MAOULOUD 2025/ Rappel de la dimension sans commune mesure de la générosité du Prophète de l’Islam Mohamed (PSL).

Base d’appui :

«Vous avez dans le Messager «PSL» d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment». Sourate 33, Les coalisés, verset 21.

Mise à niveau :

Il n’y a des hommes qui ne meurent jamais dans la mémoire de l’humanité. Non plus ne disparaissent leur marque indélébile. Leurs œuvres sur le sentier de Dieu Tout Puissant et Sage restent à jamais gravées dans la mémoire collective. Tenter de décrire la dimension multiforme de la générosité du Prophète «PSL» serait un essai qui ne saurait être complet. Encore moins cerner l’amplitude ou de circonscrire le terrain d’application. Encore moins appréhender dans toute l’oscillation de la mesure du contenu de ses gestes. Tellement que Mohammad le meilleur des existants «PSL» était d’une générosité inégalable et sans commune mesure. Pour illustration Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dans Sindidi « …Celui qui guidait l’égaré qui tuait le mécréant et qui aidait celui qui craignait Dieu. J’ai nommé Muhammad la fine fleur des hommes, notre guide jusqu’au paradis éternel, le jour du rassemblement… ».

Eléments d’appréciation :

Beaucoup de plumes ont été aiguisées par des doctes en islam, puis imbibées d’encre impérissable et inaltérable pour mettre en relief la dimension hors norme de la générosité du Prophète «PSL». Cette épreuve épistolaire des doués de savoir et de sagesse divine ; nonobstant leurs doses d’intelligence ne sont guère parvenus à relever le défi de tout dire sur la générosité sublime du prophète «PSL». Cependant leurs témoignages restent gravés dans la mémoire collective des musulmans. Tous ces écrivains et historiens de l’Islam de conclure : la pratique de générosité du Prophète était sans borne et exceptionnelle. «Tout savant qui le voyait le regardait attentivement à cause de cette particularité qui ouvre grandement les portes du paradis et le succès ci bas.

Teneur de la générosité du Prophète Muhammad (PSL) :

Le Prophète Muhammad (PSL) était d’une générosité inégalable. Cet homme aux qualités sublimes distribuait à autrui tout ce qu’il pouvait recevoir. Et s’en réjouissait plus que ceux qui se voyaient offrir ses présents. Il ne laissait jamais personne quitter sa demeure les mains vides. Muhammad (PSL). Il privilégiait toujours les nécessiteux à la satisfaction de ses propres besoins. Sa générosité se manifestait de différentes manières et de façon multiforme (S64-V17). Parfois, il offrait des cadeaux. Il lui arrivait aussi, lorsqu’il empruntait quelque chose, de s’acquitter de sa dette en remboursant un montant supérieur à sa valeur initiale. Dans une correspondance privée de Islamophile.org et Islamonline.net, Sheikh `Abd Al-Khâliq Hasan Ash-Sharîf a mis en valeur la différence entre ce noble comportement prophétique et l’usure. Dans l’usure, l’emprunt est conditionné par le devoir de restituer le prêt par une valeur qui lui est supérieure ; alors que, dans cette tradition, le Prophète (PSL), après avoir restitué le bien emprunté ou sa valeur, décide, par pure générosité et sans engagement préalable, de combler la personne par un supplément d’argent. Parfois, il achetait un bien et en donnait plus que son prix au vendeur. D’autres fois, il donnait l’aumône. Il acceptait les cadeaux de la part des gens, et en offrait toujours davantage en retour. Jamais, quand on lui demandait quelque chose, le Prophète paix et bénédiction sur lui ne répondait : « Non » Il avait pour habitude de dire qu’il n’était qu’un simple distributeur et trésorier de ces biens et qu’Allah en était l’Unique, Pourvoyeur.

Portée de la Générosité du Prophète Muhammad (PSL) :

Lors d’une bataille, le Prophète était accompagné de cent trente de ses compagnons. Il choisit une chèvre, la sacrifia et fit griller son foie. Après la cuisson, il en distribua à tous les compagnons et en garda une part pour les absents. Lorsqu’il recevait quelque bien, il ne trouvait de répit qu’après l’avoir offert à autrui. Umm Salamah, la femme du Prophète (PSL), rapporta qu’un jour, le Messager rentra à la maison, l’air inquiet. Elle lui demanda ce qui n’allait pas. Il répondit que les sept dinars qu’il avait reçus la veille étaient restés sur son lit, jusqu’au soir sans avoir été distribués. Son cœur ne s’apaisa que lorsque la somme fut distribuée. Abû Dharr raconte qu’un soir, alors qu’il marchait en compagnie du Messager d’Allah paix et bénédictions sur lui, celui-ci lui dit : «Ô Abû Dharr, si le Mont Uhud était transformé en or pour moi, je n’aimerais pas que trois nuits passent sans que je m’en sois séparé jusqu’au dernier dinar, sauf de quoi payer mes dettes». Il n’était pas tranquille tant qu’il restait le moindre sou chez lui. Un jour, il rentra précipitamment chez lui de la mosquée, puis en ressortit aussitôt. Les gens étaient surpris, mais il leur dit qu’il s’était souvenu lors de la prière, qu’il avait de l’or à la maison. Il redoutait de l’oublier et que la nuit passât sans que cet or ne soit distribué. Il rentra donc à la maison pour demander à ce qu’il soit immédiatement donné en aumône. Par ailleurs, le Prophète (PSL), payait toujours les dettes des défunts. Et ordonnait d’être informé du décès de toute personne morte endettée, afin qu’il puisse rembourser ses emprunts. Ce comportement est l’essence de Sourate 4 Les Femmes, Verset 40. A chaque fois que le Prophète (PSL), rencontrait une personne avare, il lui conseillait d’être plus généreuse et charitable. Ibn ‘Abbâs rapporta avoir entendu le Messager dire : «N’est pas croyant celui qui mange alors que son voisin a faim». Abû Hurayrah rapporta que le Prophète de Dieu dit : «Le croyant est simple et généreux, tandis que le pervers est fourbe et ignoble». En résumé, le Prophète Muhammad (PSL), était tellement généreux et charitable qu’il ne gardait jamais quelque chose en surplus pour lui, il préférait tout offrir à ceux qui venaient lui demander de l’aide (S2-V272).

La quintessence du titre :

La générosité donne un sens noble à l’existence terrestre de l’homme et pour son succès dans l’au-delà. Larousse donne les synonymes de telle attitude voire comportement : altruisme, beauté, bienfaisance, bonté, désintéressement, dévouement, magnanimité, munificence. Le Prophète Muhammad (PSL) pratiquant hors pair de la générosité a appelé à l’exercice journalier dans le champ d’investissement communautaire. Les bénéfices qui en découlent sont de très haute valeur ajoutée pour le croyant car corrélées à la recommandation de Dieu le Générateur et Donateur. Le Prophète Muhammad (PSL) a donné des exemples multiples, tirés de sa bourse de valeur musulmane. Il a revalorisé la générosité dans les faits en la revêtant dans les gestes. Il a pratiqué la générosité de toute la définition du mot et de la mesure et du poids des synonymes «Saint Coran Sourate 2 LA Vache Verset 177». Puisse Dieu unique, nous guider en ce sens vers la générosité. C’est en suivant le Meilleur des êtres le prophète Muhammad (PSL) dont nous commémorons l’anniversaire de Sa naissance. Telle trajectoire du reste, n’est que la pratique d’une volonté à hauteur d’homme ; pétri de qualités sublimes et non sublimées. Tout le parcours sur terre invite le croyant au statut de leadership façonné par soi-même dans l’exercice de la générosité, en contact avec son prochain. Tel un sacerdoce à visage humain donc possible par ricochet faisable. Le Maouloud doit nous rappeler et nous inciter à la pratique quotidienne combien bienveillante du Prophète «PSL». Pour relever ce défi, il nous faut répondre à l’appel de Dieu Unique contenu dans le verset 254 Sourate 2.

Serigne Saliou FALL, Consultant international, Expert en finance. Personne Morale de la Daara Liggey Jaamou Yalla. Mbacké 04 Septembre 2025.