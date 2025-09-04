Un membre du bureau national de Sytposte écrit au premier ministre

Intégrer la dimension sociale au cœur de la réforme de la Poste

Monsieur le Premier Ministre,

À l’occasion du Conseil interministériel consacré à l’avenir de la Poste, il nous semble essentiel d’attirer votre haute attention sur la dimension sociale, qui demeure la clé de voûte de toute réforme réussie.

La Poste n’est pas seulement une entreprise de services publics, c’est aussi une communauté humaine composée de milliers d’agents qui, au quotidien, portent sur leurs épaules la mission de proximité et de service universel auprès des populations. Pourtant, la réalité sociale de ces femmes et de ces hommes est souvent difficile : la majorité du personnel est aujourd’hui classée dans des catégories dont les rémunérations demeurent modestes, parfois très en deçà des besoins pour faire face convenablement aux charges sociales et familiales.

Dans ce contexte, toute réforme envisagée ne saurait ignorer cette situation. Plus particulièrement, dans la perspective d’un éventuel plan de départ volontaire, certaines mesures devraient être impérativement intégrées :

1. Révision de la grille salariale : revaloriser les salaires afin de reconnaître à sa juste valeur le travail des agents en activité, de renforcer leur motivation et de préserver leur engagement au service du public.

2. Accompagnement digne des partants : prévoir un dispositif financier conséquent pour les agents qui choisiront de quitter la Poste, afin de leur permettre une reconversion durable et porteuse de perspectives (création d’activités, insertion professionnelle, etc.).

3. Préservation de la cohésion sociale : inscrire le plan de transformation dans une logique de justice et d’équité, afin d’éviter tout sentiment de marginalisation ou d’abandon au sein du personnel.

Monsieur le Premier Ministre, intégrer cette approche sociale ne constitue pas seulement une exigence morale ; c’est également une condition de réussite durable pour toute réforme de la Poste. En prenant en compte l’humain au cœur du dispositif, l’État renforcera la confiance des travailleurs, garantira la paix sociale et donnera un gage fort de solidarité nationale.

Nous sollicitons donc respectueusement votre bienveillance pour que cette dimension sociale et humaine soit placée au centre du processus de transformation de la Poste.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute considération.

Samba Thioub

Membre du bureau national de SYTPOSTE

(Syndicat national des travailleurs de la Poste)