Toussaint Manga maintient ses propos sur Mimi Touré !

Toussaint Manga maintient les propos qu’il a dirigés à l’encontre d’Aminata Touré. Selon lui l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental aurait acquis récemment une maison à 1 milliard de francs CFA.

La citation directe annoncée par cette dernière contre elle ne l’ébranle pas. Le député libéral dit maintenir ses déclarations. « Je sais de quoi je parle, l’Etat le sait, tout le monde le sait et je ne suis pas le seul à le dire et je maintiens mes propos devant l’Hémicycle », a déclaré Toussaint Manga, dans les colonnes de Source A. Avant d’ajouter : « Elle connaît la procédure et elle la connaît mieux que moi. J’assume tout ce que j’ai dit et je n’ai pas à me cacher derrière quoi que ce soit. J’attends la citation directe ».

Sur sa page Facebook, Toussaint Manga rappelle à l’ancienne ministre de la Justice qu’« en matière d’enrichissement illicite , la preuve de non culpabilité incombe à l’ accusé. C’est drôle mais c’est malheureusement ainsi. J’espère qu’elle n ’a pas oublié les procédures. Apportez-moi les preuves de la fausseté de mes allégations après on va poursuivre le reste », ironise le député Libéral sur le réseau social.