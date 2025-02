Traité de «vieux lion» par Modou Lo…Balla Gaye 2 répond

La rivalité entre Modou Lo et Balla Gaye 2 ne faiblit pas. Il y a quelques jours, dans une vidéo devenue virale, le Roi des arènes s’en prenait à son rival de toujours, le qualifiant de « vieux lion ». Fidèle à sa communication directe, l’ancien Roi des arènes a répondu avec virulence au Rock des Parcelles-Assainies, ravivant ainsi la rivalité dans leur opposition. Sur la chaîne Albourakh TV, le tombeur de Yekini a exprimé sa colère contre Modou Lo.

« Je soutiens Ama Baldé dans son combat contre Franc et j’en ai le droit. Je n’ai pas peur de mes propos. Si Modou Lo veut une nouvelle confrontation avec moi, qu’il demande d’abord conseil à sa mère. Elle m’avait supplié de ne plus affronter son fils. C’était une première dans l’histoire de l’arène. Je l’ai battu sous le régime de Wade et sous celui de Macky. S’il est courageux qu’il me défie à nouveau», a-t-il déclaré dans ses propos repris par Seneweb.

Très remonté, le Lion de Guédiawaye a aussi contesté la victoire de Modou Lo contre Siteu, lors de son dernier combat. « Tout le monde sait qu’il a été battu par Siteu. On l’a corrigé sévèrement avant de le battre. C’est clair et net que son épaule a touché le sol. Baye Mandione l’avait aussi battu, car il était sur ses quatre appuis», a ajouté Balla Gaye 2.

Avec ces déclarations enflammées, les retrouvailles entre ces deux éternels adversaires promettent d’être explosives.