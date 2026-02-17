Traitement des affaires de mœurs : Le CORED rappelle à l’ordre les médias

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a publié, ce mardi, un communiqué de presse pour rappeler aux professionnels des médias le respect strict des règles d’éthique et de déontologie dans le traitement des affaires de mœurs, notamment en ce qui concerne la vie privée et la dignité des tiers.

Dans sa note, l’organe d’autorégulation constate avec regret qu’il est fait, de plus en plus fréquemment, allusion dans la presse à la famille et aux parents de personnes mises en cause dans ce type d’affaires. Une pratique jugée préoccupante, car elle expose des tiers qui ne sont en rien liés aux faits reprochés.

Le CORED souligne que si le droit à l’information demeure fondamental, il doit s’exercer dans le respect strict de la dignité humaine et de la vie privée des individus, conformément au Code de la presse. Il rappelle notamment les dispositions de l’Article 17, selon lesquelles « le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes », ainsi que celles de l’Article 7 de la Charte des journalistes du Sénégal, qui impose le respect de la vie privée des individus.

L’instance insiste également sur l’interdiction de toute incursion inutile dans la vie privée des tiers, en particulier lorsque ceux-ci deviennent des victimes collatérales de l’exposition médiatique d’un proche. Elle appelle les journalistes et techniciens des médias à faire preuve de discernement et de responsabilité dans le traitement de dossiers sensibles.

Le CORED met en garde contre les conséquences d’allusions aux parents d’un prévenu, estimant qu’une telle démarche constitue une atteinte grave à leur honneur et à leur considération sociale. Il rappelle en outre que l’Article 18 du Code de la presse impose aux professionnels des médias de respecter la dignité humaine et d’éviter toute allusion à caractère discriminatoire ou stigmatisant.

Selon l’organe d’autorégulation, mentionner l’ascendance ou l’entourage familial dans des affaires de mœurs ne sert aucunement l’intérêt public de l’information et contribue à une stigmatisation sociale injustifiée. « Aucune logique mercantile ne saurait le justifier », précise le communiqué.

Enfin, le CORED affirme qu’il demeure attentif à tout manquement aux règles d’éthique et de déontologie et se réserve le droit de saisir son Tribunal des pairs en cas de violation constatée.