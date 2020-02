Un gros scandale de 187 milliards secoue la Senelec…Et MMC

Un dossier de nos confrères de Dakartimes

Il s’agit d’un contrat d’une durée de 10 ans, estimé à 187 milliards de fcfa, signé entre la Senelec, sous l’ancien Directeur général, Mouhamadou Makhtar Cissé, et la société Akilee d’Amadou Ly. S’y ajoutent les 2 millions 700.000 compteurs. Depuis la signature de ce contrat, aucun éclairage n’a été fait.

C’est un dossier nébuleux que Makhtar Cissé a laissé à la Senelec. Le 24 août 2017, Michel Diouf, reporter à DakarTimes, avait envoyé un mail à l’actuel ministre du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, alors Directeur général de la Senelec, pour vérifier des informations. Mais M. Cissé n’avait pas jugé utile de répondre à nos interrogations. Nous avions, par la suite, saisi notre consœur Mane Touré de la Direction de la Communication pour encore vérifier. Là, également, aucune réponse ne nous a été servie.

A l’époque, la Senelec venait d’acquérir 34% du capital de la société Akilee, fondée et développée par Amadou Ly, expert énergéticien, ancien d’Électricité de France (EDF), et Samba Laobé Ndiaye, expert en systèmes informatiques et télécommunications. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, lors de la signature du contrat. C’est aujourd’hui que le montant de 187 milliards de francs CFA a été dévoilé.

Pour justifier la signature de ce contrat, le Directeur général, Makhtar Cissé, parlait d’un cadre pour l’amélioration de la relation avec les clients. « Akilee est un nom tiré de la contraction des termes Swahili « akili », qui signifie « intelligence », et du mot Poular « Hakkile », qui signifie également « intelligence »», expliquait le site «Financial Afrik» dans un article. De l’avis des dirigeants de la société, Akilee devrait permettre aux consommateurs (clients de la Senelec) d’avoir « un suivi technologique de leurs consommations d’énergie et de surveillance électrique en temps réel ». La direction générale de la Senelec disait que «Makhtar Cissé entend, à travers cette incursion dans les nouvelles technologies, améliorer l’expérience client».

Seulement, deux ans après la signature de ce contrat, rien n’a été dit sur les conditions d’attributions de ce business. Voilà les questions que notre reporter avait adressées à l’actuel ministre du Pétrole et qui sont restées sans réponse :

– Qui sont les actionnaires de la société Akilee SA ?

– Comment les experts Amadou Ly et Samba Laobé Ndiaye ont été sélectionnés pour la réalisation du projet ?

– Quels rôles jouent Eric Berthaurd et Bruno Lejossec ?

– Nous avons appris que la Senelec détient 34% des actions de Akilee…

– Qui sont les autres actionnaires ?

– Combien la solution proposée par Akilee a coûté à la Senelec ?

Deux après, Makhtar Cissé n’a pas pris le temps de nous répondre. Nous détenons toujours les mails que nous lui avions envoyés. L’actuel Directeur général, Pape Demba Bitèye, ne devrait nullement tenter de couvrir cette affaire. Il doit plutôt informer les Sénégalais sur les tenants et les aboutissants de ce contrat. Le chef de l’État, Macky Sall, qui prône la bonne gouvernance, est aussi interpelé sur la question. Car, il s’agit d’une manne financière estimée à 187 milliards de FCFA.

Aux moments où les membres du mouvement «Ñoo Lank» exigent la baisse du prix de l’électricité, les autorités doivent, également, s’investir pour que la gestion des affaires publiques soit effectuée dans la transparence.

Source Dakartimes