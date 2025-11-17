Un militant de Pastef appelle le Président Diomaye à renforcer l’unité avec Ousmane Sonko

Dans une lettre, El Hadj Mamadou Dioukhane, membre de Pastef aux Parcelles Assainies et adhérent du mouvement MONCAP, a adressé un message fort au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette correspondance, à la fois fraternelle et politique, appelle à consolider l’alliance stratégique et idéologique entre le chef de l’État et son mentor politique, Ousmane Sonko.

Dès les premières lignes, l’auteur invoque la bénédiction divine et formule des prières pour la paix, la sécurité et l’unité du Sénégal. Il adresse également ses vœux aux victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2023, rappelant la nécessité de justice pour garantir une stabilité durable.

Au cœur de sa lettre, El Hadj Mamadou Dioukhane réaffirme la conviction largement partagée dans une partie de l’opinion publique : Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye forment « une même vision avec deux visages ». Selon lui, la montée au pouvoir de Diomaye Faye s’inscrit dans la droite ligne du projet politique conçu et porté par Ousmane Sonko.

« Le peuple a voté pour Sonko à travers Diomaye », écrit-il, estimant que le président actuel incarne la continuité naturelle d’un combat politique commun. Il décrit une fraternité forgée dans l’épreuve de la prison, où les deux hommes auraient construit une unité idéologique indissociable fondée sur la souveraineté nationale, la justice sociale, l’indépendance économique et la dignité africaine. Pour lui, la force du pouvoir actuel réside dans cette complémentarité : Sonko, la voix et la vision ; Diomaye, la patience et la mise en œuvre.

Tout en affirmant ne pas vouloir critiquer le président, Dioukhane insiste sur l’importance cruciale de préserver et de renforcer l’unité politique autour de Pastef. Selon lui, seule une cohésion totale au sein du parti et entre ses deux principales figures permettra au Sénégal d’éviter l’instabilité, la pauvreté et les risques de soulèvements similaires aux événements de mars 2021.

Il met également en garde contre les dangers de la désunion face aux enjeux géopolitiques contemporains, notamment les menaces de « l’impérialisme et du néocolonialisme ». Pour lui, l’avenir du pays dépend de la capacité de ses dirigeants à travailler ensemble dans l’honnêteté et la loyauté.

L’auteur estime par ailleurs que la justice pour les victimes politiques des années récentes constitue un impératif pour restaurer la confiance et renforcer la cohésion nationale. À ses yeux, c’est un élément déterminant pour inscrire durablement le mandat de Bassirou Diomaye Faye dans l’histoire du Sénégal.

Il conclut en rappelant que « les hommes sont jugés sur leur réputation et leurs actes » et en appelant le chef de l’État à saisir cette étape comme une occasion unique d’inscrire son nom dans la mémoire populaire.