Dr Abdoulaye Niane à Waly Diouf Bodian : « Je resterai libre dans mes choix »

Le Dr Abdoulaye Niane a tenu à répondre aux critiques formulées à son encontre par Waly Diouf Bodian. Dans une déclaration ferme, l’universitaire et fiscaliste rappelle la nature de son parcours et rejette toute idée de trahison ou d’allégeance politique.

Docteur d’État en droit fiscal, ancien inspecteur des impôts et major de sa promotion à l’École nationale d’administration (ENA), Abdoulaye Niane revendique un « parcours éclectique ». Après avoir quitté l’administration fiscale, il s’est tourné vers l’enseignement supérieur et le conseil en fiscalité auprès d’entreprises et d’États, au Sénégal comme à l’international. Il rappelle également son passage qualifié de « réussi » à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), où il fut brièvement dirigeant.

Également diplômé en management du développement, option finances publiques, à la School of Public Policy de Birmingham (Royaume-Uni), le Dr Niane souligne que ses compétences « ont été reconnues même par ceux qui le critiquent aujourd’hui ».

Sur le terrain politique, il précise n’avoir jamais été membre du Pastef malgré plusieurs sollicitations. Il affirme avoir rejoint, en 2019, la campagne présidentielle de l’actuel Premier ministre à la demande de ce dernier : « Je lui ai apporté mes compétences et mes ressources. Les résultats ont été probants, passant de presque zéro à 15,6 %. » Il rappelle avoir proposé une fusion à l’époque, qui aurait été refusée : « Qui a trahi qui ? » interroge-t-il.

Aujourd’hui, le Dr Abdoulaye Niane revendique son indépendance : « Libre de mes choix, j’agirai toujours pour le bien du Sénégal. Je ne serai jamais un mouton. »

Il note par ailleurs que la personne présentée comme “trahie” par ses détracteurs ne s’est jamais exprimée publiquement pour confirmer une telle accusation. En attendant que « les polémiques inutiles s’estompent », il assure se concentrer sur ses engagements professionnels et citoyens.