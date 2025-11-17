Le RV/ACD alerte sur une situation économique « critique » et appelle à un sursaut national

Le Bureau politique du Rassemblement pour la Vérité/ACD (RV/ACD) s’est réuni, dimanche 16 novembre 2025, au siège du parti, pour examiner la conjoncture économique et politique du pays ainsi que la vie interne de la formation.

Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, le parti exprime sa « profonde inquiétude » face à une situation économique et financière qu’il juge alarmante. Il souligne notamment l’atteinte d’un seuil critique de la dette publique, les exigences du FMI, ainsi que la dégradation de la note souveraine du Sénégal par l’agence S&P Global Ratings.

Conscient de la gravité du contexte, le RV/ACD appelle les autorités et l’ensemble des forces vives à un sursaut collectif pour mettre en place des mesures urgentes susceptibles d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Le parti dirigé par Cheikh Oumar Diagne estime que « les signaux d’une société asphyxiée » sont désormais manifestes : cherté de la vie, chômage croissant, hausse continue des tarifs de l’électricité et de l’eau, sans oublier une pression fiscale jugée « insoutenable ».

Le RV/ACD exhorte par ailleurs le gouvernement à réduire les fractures sociales en privilégiant le dialogue et l’écoute. Le parti dénonce en particulier les opérations de déguerpissement menées sans solutions d’accompagnement, qu’il considère comme « inacceptables » et potentiellement aggravantes pour la cohésion sociale.

Malgré la gravité de la crise, le RV/ACD regrette que l’espace public reste dominé par des querelles de positionnement politique, alors que, selon lui, le contexte commande « lucidité et action ».

Enfin, le parti appelle les autorités à assurer le bon fonctionnement des institutions, à renforcer l’État de droit et à fédérer les Sénégalais autour de l’intérêt supérieur de la Nation.