Le duel Diomaye-Sonko…un risque politique pour le Pastef

Une crise politique majeure ébranle le sommet de l’État sénégalais. La rupture politique ouverte entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, initialement soudés par la victoire de mars 2024, autour de l’éviction de la coordinatrice de la coalition « Diomaye Président », Aïssatou Mbodj, est bien plus qu’une simple querelle de positionnement. Ce bras de fer risque de fragiliser durablement la mouvance présidentielle et, ironie du sort, le parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) d’Ousmane Sonko pourrait en sortir comme le grand perdant.

Le communiqué cinglant du PASTEF, rejetant la révocation de Aïssatou Mbodj comme illégitime, marque une ligne de fracture nette au sein du pouvoir. La décision du président de nommer l’ancienne Première ministre Aminata Touré, une figure clivante et ex-membre de l’opposition, en remplacement, a été perçue par le camp de Sonko comme une provocation, voire une attaque contre le rôle central de son parti dans l’alliance. Ce désaccord profond ne menace pas seulement la cohésion interne, mais il risque de paralyser l’action gouvernementale à un moment critique.

Cette crise politique intervient dans un contexte économique extrêmement délicat. Le Sénégal ploie sous une dette équivalente à 132% de son PIB, et la suspension par le FMI d’un programme d’aide d’1,8 milliard de dollars, suite à la découverte de 11 milliards USD de dettes cachées, exige une stabilité et une unité politiques irréprochables. Or, le spectacle d’un couple exécutif déchiré envoie un signal catastrophique aux partenaires financiers et aux marchés, menaçant d’aggraver l’instabilité économique du pays.

Pour le PASTEF et Ousmane Sonko, la situation est un retour à la case départ. Ayant bâti leur légitimité sur l’unité et la promesse d’une rupture, cette discorde au sommet les force à une douloureuse introspection. Ils devront, contre toute attente, recommencer à zéro leur travail de consolidation de base. L’énergie qui devait être consacrée aux réformes urgentes devra être redirigée vers la gestion d’une crise interne et la reconquête de la confiance de leurs militants.

Pendant ce temps, l’opposition politique, même si elle semble dormir, est le grand bénéficiaire de ce chaos. Elle dispose désormais d’une opportunité inespérée pour s’immiscer dans les affaires du pouvoir. Sans avoir à livrer bataille, elle peut profiter de la situation pour semer davantage de discorde et de confusion entre le Président et son Premier ministre.

De fait, la tactique de l’opposition a déjà commencé à se déployer, notamment sur les réseaux sociaux. Une stratégie subtile d’adoubement du président Bassirou Diomaye Faye est observée, avec des messages louangeurs pour son autorité et ses décisions, contrastant fortement avec des critiques acerbes dirigées contre Ousmane Sonko et son parti. L’objectif est clair : creuser le fossé et présenter le PASTEF comme la faction de l’immobilisme ou de la division.

Parallèlement, d’autres acteurs politiques voient dans cette ouverture une chance de se rapprocher du pouvoir. Le nouveau groupe autour d’Aminata Touré, dit « Mimi Touré », enregistre d’ailleurs chaque jour de nouveaux adhérents, attirés par l’espoir d’une redistribution des cartes. Ces ralliements hétéroclites pourraient renforcer la position du président Faye face à son Premier ministre, mais ils ne constituent pas une force politique homogène.

Néanmoins, cette force politique naissante, même avec l’arrivée de nouveaux visages, ne fait pas encore l’unanimité et sa légitimité auprès de la base militante reste à prouver. Le risque pour la mouvance présidentielle est double : perdre ses soutiens historiques sans gagner durablement la confiance de ses nouveaux alliés.

En définitive, le duel Bassirou Diomaye Faye-Sonko est un jeu risqué dont l’issue pourrait être coûteuse pour l’ensemble de la mouvance présidentielle. Si cette crise n’est pas rapidement résolue par un compromis fort, le PASTEF, fer de lance de la victoire de 2024, verra son capital politique s’éroder au profit d’une opposition revigorée et d’opportunistes politiques.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn