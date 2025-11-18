Elle envoie un SMS à son mari pour le prévenir qu’elle noyait leur bébé dans la baignoire

Le drame s’est produit vendredi soir au domicile familial de Bayeux, dans le Calvados.

Vers 22H00, une violente dispute a éclaté dans un couple au cours de laquelle le père de famille a quitté le domicile familial pour se calmer.

Alors qu’il était dehors, sa compagne lui a envoyé un SMS lui indiquant qu’elle allait tuer leur bébé.

La femme, âgée de 31 ans, a ensuite noyé leur nouveau-né, âgé de 5 semaines, dans la baignoire.

Le père est retourné en vitesse à l’appartement, mais sa femme, entre-temps était sortie. Il a découvert l’enfant inanimé. Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du nourrisson.

La mère sera retrouvée une dizaine de minutes plus tard par les forces de l’ordre. Placée en garde à vue, elle a avoué les faits.

Le couple était suivi par le juge des tutelles. La suspecte devrait être placée en détention provisoire.

Source : F D