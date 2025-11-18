Une fillette meurt emportée par une vague…son père se noie en tentant de la sauver

Le drame s’est produit vendredi à Garrapata State Beach, en Californie (Etats-Unis). Vers 13H00, une fillette de 7 ans se baignait dans la mer lorsqu’elle a été emportée par une vague de 6 mètres de haut.

Ses parents se sont précipités à son secours mais ont été également emportés. Un sauveteur, qui n’était pas en service, se trouvait sur la plage, s’est jeté à l’eau.

Il a ramené le père de famille sur le rivage, où il lui a prodigué un massage cardiaque. Transporté à l’hôpital, Yuji Hu est décédé quelques heures plus tard.

Le sauveteur est ensuite retourné dans l’eau pour récupérer la mère de famille, qui, par chance, ne souffrait que d’une légère hypothermie.

Le corps sans vie de la petite fille sera retrouvé dimanche par un plongeur-sauveteur à environ 800 mètres au nord de son dernier emplacement connu dans l’eau.

Source : F D