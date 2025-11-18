Trafic de fausses cartes consulaires : trois individus arrêtés aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a démantelé, le 15 novembre 2025, un réseau spécialisé dans la fabrication et la distribution de fausses cartes consulaires d’un pays frontalier. Trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs, à la suite d’une plainte déposée par une victime.

Tout est parti d’un ressortissant étranger qui avait sollicité la confection d’une carte consulaire auprès d’un compatriote. Ce dernier avait pris sa photo et ses informations d’état civil avant de lui remettre, dès le lendemain, une carte en échange de 11 000 F CFA. Soupçonnant une falsification, la victime a saisi la police.

Les premières investigations ont permis l’arrestation d’un premier suspect à l’unité 19 des Parcelles Assainies. Confronté aux faits, il a reconnu avoir remis la carte frauduleuse, tout en affirmant qu’il s’était limité à transmettre les informations de la victime, via WhatsApp, à un autre compatriote.

Ce second suspect a ensuite été appréhendé. Il a confirmé les déclarations du premier, révélant que la carte avait été confectionnée par un chauffeur. Ce dernier, identifié comme le troisième membre du réseau, a été arrêté en possession de cinq cartes consulaires prêtes à l’usage.

Le chauffeur a reconnu avoir obtenu ces documents auprès d’un individu travaillant au sein de l’ambassade du pays concerné à Dakar, moyennant 6 000 F CFA l’unité. Il revendait ensuite chaque carte à 9 000 F CFA et admettait en avoir produit plusieurs en envoyant simplement les filiations et photos des demandeurs via WhatsApp, sans que ceux-ci ne se présentent à l’ambassade.

Une perquisition menée à son domicile a permis de saisir un important lot de documents : copies de passeports, cartes nationales d’identité, extraits de naissance de ressortissants étrangers, treize cartes consulaires étrangères et de nombreuses photos d’identité.

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et la Fraude Documentaire (DNLT) a été saisie pour authentification des cartes. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres éventuels complices et de remonter jusqu’à la source du réseau.