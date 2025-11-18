Trafic d’ivoire à Ouakam : Un individu interpellé et plus d’une centaine de pièces saisies

La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné d’être impliqué dans un trafic d’ivoire. L’opération fait suite à un renseignement transmis par une ONG, indiquant qu’une importante transaction de produits en ivoire était sur le point d’être réalisée à Ouakam, près du Monument de la Renaissance.

Informés, les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté Urbaine ont été dépêchés sur les lieux afin de vérifier l’information. Leur intervention a permis d’appréhender un suspect, présenté comme un maillon d’un réseau spécialisé dans la commercialisation illégale de produits issus d’espèces protégées.

Une perquisition effectuée dans sa boutique, située à Ouakam, a permis aux enquêteurs de saisir un lot important de pièces en ivoire, parmi lesquelles 103 objets sculptés représentant diverses figurines ainsi que deux défenses d’éléphants encore intactes.

Pour la suite de la procédure et conformément aux règles en vigueur en matière de protection de la faune, le mis en cause a été remis aux services des Eaux et Forêts, qui poursuivent l’enquête afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter la filière de ce trafic illicite.