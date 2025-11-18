Waly Diouf Bodian critique sévèrement Abdoulaye Niane

Une nouvelle passe d’armes secoue la scène politique. Dans une déclaration particulièrement virulente, Waly Diouf Bodian a vivement critiqué Abdoulaye Niane, l’accusant de faire preuve d’opportunisme et d’inconstance dans ses engagements.

Selon lui, Abdoulaye Niane « mise une fois de plus sur une loterie des événements qui lui sera fatale ». Il rappelle que celui-ci a déjà rejoint et quitté leur camp à deux reprises, mû par « pur calcul politique ». Waly Diouf Bodian estime que cette attitude démontre une incapacité à s’inscrire dans des engagements durables et sincères : « La politique, ce sont des valeurs et une constance qui finissent par donner une place et une réputation. »

Le responsable politique ne ménage pas ses mots, jugeant que les « jeux de positionnement opportunistes » de Niane l’ont totalement décrédibilisé : « Tu valais déjà peu, mais te voilà désormais sans aucune valeur sur le marché politique », assène-t-il.

Waly Diouf Bodian affirme également que Niane aurait rompu tout contact avec leur camp lorsque son « ancien mentor » avait commencé à les cibler. Il dénonce aujourd’hui ce qu’il considère comme un retour opportuniste : « Toute honte bue, tu reviens marcher entre les cadavres de nos martyrs pour chercher une place dans une victoire acquise contre toi et tes semblables. »

La charge se conclut par un avertissement lourd de sens : « Le fleuret, jusque-là, est moucheté. Il pourra en être autrement. »